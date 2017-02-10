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مركز الملك سلمان يوزّع 30 سلّة غذائية على مديريات محافظة صنعاء

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الجمعة 10 فبراير 2017 08:16 صباحاً

 

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم الخميس، 30 ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء.

 

وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس)، أن السلال الغذائية التي احتوت على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية تم توزيعها في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والاعروش وبني شداد والطيال والحصن وجحانة ونهم، وتجمعات النازحين من محافظة صنعاء.

 

وأشار البيان إلى أنه استفاد من السلال الغذائية 180 ألف شخص من خلال شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهليةYDN..، لافتاً إلى أن المشروع يأتي امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نفذت بمحافظات اليمن كافة، بالتعاون مع 80 شريكا أممياً وإقليمياً .

 

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