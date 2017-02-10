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اخبار المحافظات

صحفيان : الإخواني ‘‘العليمي‘‘ مدير مكتب هادي يسرب معلومات ضارة بالرئاسة وعلاقتها بدولة قطر

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 10 فبراير 2017 08:11 صباحاً

 

تطابقت معلومات صحفيان جنوبيان على صحة معلومات وفق مصادر قالا أنها مقربة من الرئاسة اليمنية تفيد ان سحب القوات الجنوبية المرابطة في البقع بصعدة ، جاء نتيجة خلاف بين الرئيس هادي ونائبه الأحمر طفت الى السطح بسبب تدخلات الجنرال في مهام القوات الجنوبية المرابطة في البقع .

 

وأكدا الصحفيان الكاتبة "شفاء الناصر" والصحفي عدنان الأعجم في منشورين متطابقين تأكيدهما إتهام لمدير مكتب الرئيس هادي "الدكتور عبدالله العليمي" القيادي في حركة الاخوان المسلمين فرع اليمن (حزب الاصلاح اليمني) بالقول : تعمقت هذه الاتهامات اكثر بعد تسريب مطابخ الإصلاح لنتائج زيارة هادي الى قطر بطريقة خبيثة ومخالفة للتوقعات أساءت لشخص الرئيس وعلاقته بقادة الدول الأخرى .

 

وتشير اصابع الإتهام في تسريب نتائج زيارة الرئيس لقطر وتلفيق خبر مطالبة قطر بمعرفة مصير ال 500 مليون دولار التي منحتها لهادي قبل الموافقة على مبلغ الوديعة المقدرة بمليار دولار التي طلبها لتعزيز العملة اليمنية إلى مدير مكتبه د عبدالله العليمي .. وهو الامر الذى دعى الرئيس هادي اثناء زيارتة الاخيرة للمملكه بعقد لقاء ثنائي "مغلق " مع ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي اقتصرت نتائجة عليهما فقط ..ليعطي الرئيس هادي بعدها وتحديدا صبيحة مغادرتة المملكة الى سقطرى ، أوامره وتوجيهاته لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي  بالعودة من جبهة صعدة الى عدن لتنفيذ مهام اخرى .

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