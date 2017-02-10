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اخبار المحافظات

مدير أوقاف عدن يبعد الأئمة والخطباء الغير متوافقين معه مذهبيا عن مساجدهم

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شبوه برس - متابعات - عدن
الجمعة 10 فبراير 2017 08:07 صباحاً

 

خطيب مسجد سلمان الفارسي بكريتر : ابعدوني وإمام المسجد_* *_بسبب شكوى حسمت في الشرطة

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أبعد مدير عام اوقاف عدن خطيب وإمام مسجد سلمان الفارسي بحي الطويلة بكريتر محافظة عدن على ذمة شكوى تقدم بها شخصان ضدهما تم حسمها في محضر شرطة كريتر بحسب افادة خطيب المسجد المبعد .

وقال خطيب المسجد المبعد احمد غازي باخريبة في توضيح ل" عدن تايم" وللرأي العام ازاء ملابسات :

اولا ينبغي ان يعرف الجميع انني وأخي عثمان عبدربه أمام مسجد سلمان الفارسي نخدم المسجد منذ 23 عاما ونحن في أمن وأمان ومحبة مع الأهالي وأهل الحي وفوجئنا بقرار مدير مكتب الأوقاف /عدن باخراجنا من المسجد وتعيين شخصآ من جماعته إماما وخطيبا في الوقت الذي كنا ندعو إلى الاعتدال والوسطية ولكن القرار المفاجئ دون الجلوس معي كخطيب أو استدعائي وكأننا لا نعيش في دولة وقوانين وهذا كله بسبب جماعة متشددة اتفقت معه ومع مدير مكتب أوقاف صيرة ومع المأمور دون مراعاة الخدمة في المسجد ولأهلي .

وأوضح باخريبة بشأن الابعاد قائلا :  هناك شكوى ضدي من شخصين وقد تم حلها في شرطة كريتر وتنازلوا عن الشكوى وانتهى الأمر لكنهم عملوا منها قضية وتم التنسيق مع مدير الأوقاف / عدن بهدف ابعادنا..

 وتساءل الخطيب المبعد باخريبة : هل يتم فصل أمام وخطيب دون الجلوس معهما... رغم أن جميع الوثائق وتوقيعات الأهالي لنا مع المأمور وملف مع مدير أوقاف عدن وملف مع مدير أوقاف صيرة ؟

 

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