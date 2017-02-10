‘‘الغويزي‘‘ الى مزيد من اﻻنهيار..

مؤسسة اقتصادية مهمه كمصنع الغويزي لتعليب اﻻسماك كانت بحاجه ﻻداره على قدر كبير من الكفاءة العلمية واﻻدارية تنقذها من الانهيار الذي يتهددها بسبب الظروف والتصرفات الخاطئه المتراكمة للإدارات السابقه، ولكن خابت اﻻمال والتوقعات والطموحات فتم تعيين ادارة ﻻترتقي الى مستوى اهمية هذه المؤسسه التي تعد من اهم المؤسسات اﻻقتصادية والتنموية في حضرموت.

ان تعيين موظف او موظفه في منصب قيادي في اي مؤسسه يتطلب ان تتوفر فيه شروط علمية واداريه وقياديه وليس فقط ان يكون عضوا في حزب واحد مع صاحب القرار او ان يكون قياديا في منظمه تتبع ذلك الحزب..!!!!

عبدالحكيم الجابري..

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