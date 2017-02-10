قوات مأرب تحتجز ثلاثة من أفراد اللواء 19 بيحان وقبائل عبيدة تتدخل للإفراج عنهم

القت احدى النقاط مأرب العسكرية القبض على ثلاثة ابطال من اللواء 19 مشاة ليلة أمس الأول تاريخ 8/2/2016 وفي الساعة الثامنة والنصف مساء كان الاخوة عبدالله مبارك الزعبة الحارثي وعبدالله صالح دايل الحارثي وعوض حسين الشتوي الحارثي واثناء دخولهم لعاصمة محافظة مارب استوقفتهم احد النقاط على مدخل المحافظة وبعد طلب اثباتاتهم والتعرف عليهم طلب افراد النقطة الترجل من السيارة وتسليم السلاح والهواتف..

وعلى الفور ومن منطلق حرص المذكورين على اقامة النظام وتفعيل الامن وادراكهم بحساسية المرحلة استجابوا على الفور لمطالب افراد النقطة دون رفض او تعنت..

فقام افراد النقطة باخذ عبدالله صالح دايل الحارثي وعوض حسين الشتوي الحارثي على ظهر طقم ومجموعة أخرى من جنود الامن المركزي اقتادوا الاخ النقيب عبدالله مبارك الرغبة الحارثي وسيارتة الى معسكر الامن المركزي قسم المدينة وبعد وصول الجميع وصل عدد من الاطقم واحاطت المعسكر من جميع الجهات.. وكان الاشخاص المقبوض عليهم من امراء تنظيم القاعدة..

وبعد ايداعهم السجن استدعاهم احد المحققين واحد تلو الاخر وكانت اسئلة المحقق تتمحور في ثلاثة اسئلة وهي كالاتي

1.ماهي الاسباب في خلافاتكم مع اللواء 21 وكرهكم لة وللمقاومة ..

2.لماذا يا اصحاب لواء 19 تكرهوا الشماليين

3.كيف علاقتكم مع اركان حرب اللواء 21 علي الحوري

يقول الشباب انصدمنا من هذه الاسئلة والتي كنا نتوقع ان توجه الينا تهمة خطيرة نتيجة الطريقة الاستفزازية التي عاملونا بها عندما استوقفونا في النقطة..

وبعد التحقيق وطرح الاسئلة كان ردنا عليهم كالاتي

نشكركم على حرصكم الامني وعلى خلقكم الكراهية والحقد بين زملاء السلاح..

اولا نحن نقاتل عدو واحد ونتعامل من هذا المنطلق ولكن من يوحي او ينشر لكم هكذا تقارير هو شخص مندس وخاين لتضحياتنا وتضحيات المئات من الشهداء في جبهات بيحان

وعليكم ان تدركوا اننا نمد ايدينا لكل من سيقاتل معنا ضد المليشيات الانقلابية وكما اننا في عسيلان وقبيلة بلحارث نزرع الحب ونستضيف

كل صغير وكبير ولا نميز بين قادة وافراد الالوية 19 و21 ونعتبر هذه الالوية وقادتها وافرادها وابطال المقاومة..

كما اننا لا نحمل الكرة او الحقد ضد اي جهة او مجتمع او شمال او جنوب

حربنا ضد المليشيات الحوعفاشية ومن يقف خلفها..

وننطلق من المنطلق الشرعية المتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

عبدربة منصور هادي..

والحقيقة ان الطريقة التي عوملنا بها لاتليق بنا ولا بغيرنا ..

كما ان اعتقالنا لايستند لاي مسوغ قانوني ولا توجد تهمة توجهت لنا كي نستطيع ان نجد مبرر لطريقة الجهات التى تقف وراء حجزنا ..

اننا وفي ضل محاربة عدائية واضحة تمارس بحق اللواء 19 مشاة وجميع منتسبيه والتمييز الواضح بين الوحدات العسكرية الا اننا لن تثنينا اي ضغوط او ممارسات تعسفية ولن نتهاون في حربنا مع الروافض ومن وراءهم حتى تطهير جميع مديريات بيحان..

وتحت قيادة شرعية فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي

لن نلتفت الى سمومكم واشاعاتكم وتفريقكم الصف وخلق الحقد والكراهية بين زملاء السلاح..

نوجة شكرنا وتقديرنا لال جلال عبيدة الذي حين بلغهم خبر احتجازنا تحركوا على الفور وتم استبدالنا بابنائهم الساعة الثالثة صباحا فبيض الله وجيهكم وماقصرتم..

رسالتنا هي للقيادة العسكرية في مارب فنقول لهم.. ماهكذا تورد الابل يا (......)

*- ابو وضاح الحارثي – عسيلان

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