لليوم الثالث على التوالي.. المتقاعدون العسكريون يقطعون الطريق العام بالمكلا مطالبين بصرف مرتباتهم

قطع محتجون من المتقاعدين العسكريين صباح اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي الطريق الرئيس العام بمدينة المكلا ومنعوا حركة مرور السيارات من وإلى المكلا تعبيرًا عن سخطهم جراء تجاهل السلطات لمعاناتهم والمماطلة في صرف استحقاقاتهم ومعاشاتهم الشهرية لأكثر من خمسة أشهر.

وقال المحتجون انهم لجئوا إلى قطع الطريق عقب امتناع السلطات عن صرف مرتباتهم منذ خمسة أشهر مضت .

مشيرين إلى الشرعية صرفت مرتبات للمحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيين عن طريق شركات الصرافة وتركت أبناء المحافظات المحررة للمعاناة .

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