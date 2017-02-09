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محافظ شبوة احمد لملس يدشن عمل لجنة ترسيم السيارات .

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الخميس 09 فبراير 2017 09:45 مساءً

 

دٙشّنٙ محافظ شبوة احمد حامد لملس وبحضور وكيل المحافظة سالم عبدالله اﻻحمدي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عوض مسعود الدحبول عمل لجنة ترسيم السيارات بالمحافظة .

 

وقد اشـاد المحافظ لملس بالترتيبات الفنية التي اتخذتها اللجنة لتدشين عملية الترسيم .

منوهاً بأهمية تواجدها بالمحافظة وتوفير خدمات ترسيم السيارات للمواطنين فيها وتوفير عليهم متاعب البحث عن ترسيم سياراتهم في المحافظات اﻻخرى .

وأهاب باﻻخوة المواطنين على ضرورة استغلال تواجد اللجنة والعمل على ترسيم سياراتهم  والياتهم الغير مجمركة .

ووجه المحافظ لملس قيادة أمـن المحافظة وشرطة السير فيها بضرورة مساعدة اللجنة في تنفيذ مهمتها بالصورة المطلوبة .

من جانبه اشار رئيس لجنة الترسيم محمد احمد القدسي الى حداثة تجربة العمل الآلي التي تعمل به اللجنة .

ونوّه بأهميته في سرعة إنجاز مهمة الترسيم للسيارات و تحديد قيمة الرسوم  على كل نوع منها وإحتساب عمر الإهلاك لها .

وأوضح القدسي مزايا التخفيضات  التي تعمل بها اللجنة والمغرية للمواطنين والمحفزة لهم على اﻻقدام على  ترسيم سياراتهم .

حضر التدشين مدير عام مكتب المالية بالمحافظة  محمد عتيق ومدير البنك المركزي صالح فدعق ومدير شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر.

 

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