دعوة لأبناء الجنوب لدعم المقاومة في جبهة لودر وعقبة ثرة

يعلم القاصي والداني أن لنا أخوة أفاضل يرابطون في جبهة ثرة منذ مايقارب عامين دونما دعم أو إسناد من أحد وإنما بإمكانياتهم الخاصة والبسيطة..

يلتحفون السماء ،ويفترشون الأرض،في صقيع الشتاء وزمهرير الصيف من أجل صد هجوم الحوثية والعفاشيين من التوغل صوب لودر،سقط منهم الكثير بين جريح وقتيل ولم يثنهم ذلك أو يرهبهم بل ظلوا يرابطون في ذات مواقعهم محتسبين الأجر من الله ومن منطلق دفاعهم عن الدين والأرض والعرض..

اليوم يقاسون شحة الإمكانيات وتجاهل الدولة ودول التحالف،والأقسى من هذا وذاك شدة البرد في جبل ثرة الذي يعلم الكل قوته وشدته،ونحن نتدثر بالحفتنا وبين جنبات منازلنا وأهلنا،

وبالأمس شن الحوثيون هجوماً قوي عليهم إلا أنهم قاوموا وأستبسلوا وأستأسدوا وصدوا ذلك الهجوم..

واليوم حرياً بنا بل واجباً علينا أن نكون عليهم وسنداً وظهير إن لم يكن بأنفسنا فبدعمنا كل حسب قدرته وإمكانياته فهم والذي رفع السماء بحاجة للدعم أكان مادي أو غذائي،وكل ما نقدمه هو جهاد وإسناد...

فأستحلفكم بالله كونوا عوناً لهم وسند ومدوا يد المساعدة لهم كي يقاموا كل تلك الهجمات الشرسة وقبلها البرد القارس..

ننتظر دعمكم ومساندتكم على الهواتف في الأسفل أو أخذ دعمكم مباشرة لهم وتسليمه لهم..

صالح الفير

736255557

فهد البرشاء

733024775

وجزاكم الله خير..

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