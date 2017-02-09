طقم عسكري تابع لجيش الاحتلال اليمني يدخل في منزل بمدينة سيئون

اصطدم طقم عسكري اليوم الاربعاء تابع لقوات الاحتلال اليمني بمدينة سيئون بمنزل احد المواطنيين بحي القرن بالقرب من فندق ومنتزهات السعادة بمدينة سيئون مما ادى الى الحاق اضرار بالمنزل.

وتعتبر هذه الحادثة استمرار لعمليات الدهس والقتل والعبث بممتلكات المواطنيين والتي تتسبب بها الحوادث المرورية التي ترتكبها سيارات جيش الاحتلال وعرباته ، والتي زادت وتيرتها في الايام الاخيرة وتعتبر هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها في اقل من اسبوعين ترتكبها تلك القوات .

هذا ويتوجه مواطنو وادي حضرموت للسلطة المحلية بالوادي وسلطة المحافظة بالنظر بعين المسؤولية لهذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال اليمني بسيئون وتقديم المتسببين للمحاكمة والمسالة فهناك عشرات الوفيات والاصابات جراء تلك الحوادث المتكررة والتي تستدعي موقف حازم للتصدي لهذا العبث والاستهتار بحياة المواطنيين وممتلكاتهم .

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