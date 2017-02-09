الخيانة .. بين ‘‘هوبنز‘‘ والحوار اليمني !!

الفرقُ بين وثيقةِ الحوار الوطني اليمني ومخرجاته وبين كتاب الإنجليزي "مستر هوبنز" (كيف تخون زوجتك وتسعدها) أن الكاتب الإنجليزي "هوبنز" يشرعنُ لخيانةِ الزوجة وحدها بينما مخرجاتُ الحوار اليمني تشرعن لخيانة وطن وتضحياتٍ وشهداء ودماء ومبادئ قامت عليها ثورتانِ في كل من الشمال والجنوب .

بالنسبةِ للجنوب ومشروع استعادة الدولة والاستقلال ف"هوبنز" اليمني جاءَ لينتقصَ من هذا المشروع ويعيدَ الجنوب إلى حاضرة القطعان القادمة من الشمال التي عاثتْ في الأرض بطشاً وغزواً واحتلالا ومازالتْ تراودها أحلام العودة والاجتياح وستفعل -لا محالة- حين تلملم أشلاءها المتساقطة وتستقوى بأي حليف من أعداء اليوم وفي طليعتهم إخوان اليمن "الإصلاح" وبعض القوى اليمنية التي تنظرُ للوحدة بقدسية مفرطة .

مشروعُ الحوار الوطني أُسقِط وأُفرغ من محتواه بغزوة 2015م ضد الجنوب وما تلاها من مقاومة جنوبية خالصة وانتصارات أفضتْ أخيراً إلى تحرير الجنوب وتطهير الأرض من دنس الغزاة بمسمياتهم السياسية والطائفية والإرهابية كافة ، هذه الأحداثُ والتطورات مجتمعةً اسقطتْ ذلك المشرع اليمني ومخرجاتِه .

انعدام شرعيته -جنوبا- منذ أول جلسة عُقدت في موفمبيك صنعاء ؛ فصارت مخرجاته ووثائقه قانونا في حُكم العدم لا صفةَ قانونية ولا شرعية له ولا سلطان له على الجنوب ، هكذا هو وضع مخرجات حوار اليمن بالنسبة للجنوب اليوم ومن يرَ غير ذلك فهو كمستر "هوبنز" يشرعنُ للرذيلة ويدعو للخيانة ، ومن يعتقد أن في مخرجات ذلك الحوار العقيم انتصاراً لقضية الجنوب وثمناً لدماء الشهداء إنما تجاوز رذيلة "هوبنز" وشرعن لأن تخونَ الزوجةُ زوجَها كي يكونَ الزوجُ سعيداً ومنتصرا ، ويا لحقارة هوبنز الانجليزي ونظيره اليمني ويا لدناءة من يتيمّن ويتبارك بهما من ساسة الجنوب ومسؤوليه !!

بالنسبة للشمال فمخرجاتُ الحوار انتهت باتفاق السلم والشراكة بين صالح والحوثيين من جهة والإصلاح وبقية القوى اليمنية من جهة ثانية فصار هذا الاتفاق بديلاً لمخرجات الحوار ، ثم ذُبح من الوريد إلى الوريد بانقلاب سبتمبر الذي سيطر فيه صالح والحوثيون على صنعاء ومقاليد حكم اليمن قبل أن يتحركوا لغزو الجنوب .

مختصر القول أن مخرجاتِ الحوار اليمني واتفاق السلم تضمنان بقاء الانقلابيين شركاء في السلطة والحكم بعد كل هذا الدمار والقتل الذي حل باليمن جرّاء الانقلاب والحرب التي شنّها الانقلابيون على كثير من المحافظات ، والحرب التي تخوضها دول التحالف العربي منذ عامين جاءت لتُعيدَ مخرجاتِ ذلك الحوار إلى خاصرة اليمنيين والجنوبيين على حد سواء .. بركاتك مستر هوبنز !!

✍ وهيب.الحاجب

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