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اخبار المحافظات

مؤتمر حضرموت الجامع ... وتصحيح المسيار !!

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 09 فبراير 2017 10:58 صباحاً

 

قدهم ثلاثة أطراف

مرجعية الوادي

وفد الخارج

آل الهبه

 

فين مرجعية الوادي يوم الهبة ..فين وفد الخارج وايش كان موقفه في مسألة محاربة القاعدة..واين مجموعة تصحيح المسار اللي تقولوا عليها واين شبابها..

  

هل يعلم هؤلاء المتشدقون بأحقيتهم في كعكة حضرموت اننا عشنا ايام الجوع في ايام كنا ننتظر دعم الخارج او الداخل عندما بدأنا بتشكيل قوات النخبة ..أسألوا من كان في المسيلة يومها عندما اصبح في الطابور الصباحي3292 فرد كانوا يتعشون تمر وماء وعمرو بن حبريش هو من تولى تأمين غذاء هذه القوة والتي كانت النواة لتشكيل قوات النخبة.

   

نقول لهذه المجاميع اسألوا أوائل الضباط والافراد الذين لبوا نداء بن حبريش واجتمعوا في يوم كان هؤلاء المتشدقين بالتصحيح يعيشون في غيبوبة متعمدة كالنعام..

 

 من لم يصدق كلامي يخرج الى اقرب نقطة من بيته ويسأل الرجال الأشاوس كيف كنتم تعيشون في المسيلة ..وسيشرحون لكم عن مظاهرات الجوع آخر الليل والنوم على الكراتين في منطقة كلها نفط وتجار يسمون انفسهم وفد الخارج ...افراد نقطة باشريف والجسر والنجدة و مبنى الاستخبارات وغيرها وغيرها قدموا ارواحهم لحضرموت ..فماذا قدمتم يا مرجعية الوادي ويا وفد الخارج ويا مجموعة تصحيح المسيار...عفوا المسار

 

لا تخلونا نخرج المخبأ ..خلوا الطبق مستور احسن لكم ولنا ولحضرموت أمنها واستقرارها..

  ولكي يعلم الجميع ان الاسم صحيح وليس مستعار...

منشور للـ  العميد الركن / عبدالله بن محمد باكوبن

 

 

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