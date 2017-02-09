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أبين وغياب الدولة أن كانت هناك دولة ..

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شبوه برس - خاص - ابين لودر
الخميس 09 فبراير 2017 10:56 صباحاً

 

أبين لغز محير الجميع لمن لا يعرف أبين هناك قاعدة تظهر وتختفي ودولة غائبة غياب كلي هناك هجوم وسيطرة إعلاميا وعلى الأرض مقاومة تفشل مخططات دولية ومحلية ،،

كل هذا يحصل في أبين لأسباب كثيرة هناك بوارج ترسي على بحر شقرة لأحد يعلم ماذا تحمل تلك البوارج هل هي تحمل معدات عسكرية تريد ايصالها عبر خطوط إمداد نقيل ثره من خط الخبر ،موجان ،الصبار ، الوضيع، الخديره، العين؛ لودر، عقبة ثره، التي يسيطر عليها الإنقلابيين وتكون أبين مع مسلسل جديد الجزء الثالث من سلم وأستلم سيطر مهد أقتل واقتل ،،

 

أين الشرعية أين التحالف بعد هجمات القاعده على لودر ظن الجميع بأن هناك قوات ضخمة سوف تتحرك صوب لودر لتعزيز مقاومة لودر وقبائلها الباسلة لكن العكس وجدنا قوات الحوثي تتقدم والقاعدة تعمل نقاط تمهيد لهم لمنع تعزيزات أبطال مقاومة لودر من الوصول ،

 

لن أطيل الحديث رقم كل الخذلان من التحالف والمعاشيق لأبين نقول لهم سوف تضل أبين شامخة شموخ سلسلة جبال الكور ..

 

الشكر الجزيل موصول لأبناء الجنوب في الخارج والداخل لما قاموا به من مجهود ذاتي ودعم سخي تجاه إخوانهم في لودر الصمود والعز والشموخ فليس غريب على شعب يريد الحرية والتحرير فنحن جسد وأحد نحن منكم وأنتم منا يا أبناء الجنوب لكم منا كل الحب والود والإحترام لكم من كل مقاوم مقاتل على تراب الجنوب بشكل عام وأبين بشكل خاص أحر القبل فأنتم من تصنعون النصر بعد الله عزوجل ونحن جند الجنوب في أرضها كلآ منا مكمل الآخر ..

 

الخزي والعار لمن يريد أبين تعيد تحت وصاية الإرهاب ويريد منها جسر عبور لخطوط إمداد الغزاة ..

 

*- ✍ بقلم أحمد بن دحه..

 

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