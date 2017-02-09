قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور المناطق الساخنة في لودر وشقرة والعرقوب

في وقت تتوجه فيه الانظار الى محافظة ابين وتطرح الكثير من الاسئلة عن موقف الدولة ومؤسستها الدفاعية والامنية مما تداولته وسائل الاعلام طيلة الاسبوع الماضي واعترافات مسؤولين في السلطة المحلية عن انسحاب قوات امنية وعودة تمدد عناصر القاعدة في عدد من مناطق بلدات محافظة ابين بالتزامن مع انشغال الجيش وكثير من شباب ابين في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الانقلابية بالمخا والبقع وغيرها ..كانت زيارة قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاه اللواء فضل حسن صباح اليوم لعدد من مديريات ابين التي تشهد توترا عسكريا بمثابة رسالة لإزالة اللبس فيما يتعلق بموقف الحكومة من تحركات عناصر القاعدة مجددا في ابين وامكانية تلك العناصر ذات الصلعة بالمخلوع صالح من تكرار السيطرة على المحافظة .

اللواء فضل حسن زار مديرية لودر وشقرة الساحلية ومنطقة العرقوب ومنطقة ثرة وجميعها مناطق اثير حولها خلال الايام الماضية اخبار سيطرة لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي

كما تفقد اللواء فضل حسن في زيارته لمحافظة ابين وبمعية محافظ المحافظة الخضر السعيدي وقائد محور ابين عدد من الالوية و المعسكرات التابعة لمحور ابين وتفقد جاهزيتها القتالية كما تفقد عدد من المواقع العسكرية التي تعرضت لاعتداءات سابقة من قبل عناصر القاعدة

واكد في حديثه لمنتسبي وحدات الجيش ان التنظيمات الارهابية لتي تحركها الاصابع المحترقة العفاشية الحوثية مرصودة في تحركها ونشاطها وستلقى ضربة بيد من حديد وستلاحق الى اينما كان فرارها وتخفيها

كما ثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة مواقف قبائل ابين على مساندتها للجيش في مكافحة الارهاب وابطال مخططات ارهابية تستهدف وحدات الجيش والسيطرة على مناطق دفعا الثمن غاليا في الخلاص من عناصر تنظيم انصار الشريعة الارهابي وتقف لها اليوم بالمرصاد الى جانب الجيش والامن.

*- سامح جواس

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