منذ دقيقه
دعوة لأبناء الجنوب لدعم المقاومة في جبهة لودر وعقبة ثرة
  يعلم القاصي والداني أن لنا أخوة أفاضل يرابطون في جبهة ثرة منذ مايقارب عامين دونما دعم أو إسناد من أحد وإنما بإمكانياتهم الخاصة والبسيطة.. يلتحفون السماء ،ويفترشون الأرض،في صقيع الشتاء وزمهرير الصيف من أجل صد هجوم الحوثية والعفاشيين من التوغل صوب لودر،سقط منهم الكثير
منذ دقيقتان
طقم عسكري تابع لجيش الاحتلال اليمني يدخل في منزل بمدينة سيئون
  اصطدم طقم عسكري اليوم الاربعاء تابع لقوات الاحتلال اليمني بمدينة سيئون  بمنزل احد المواطنيين بحي القرن بالقرب من فندق ومنتزهات السعادة بمدينة سيئون مما ادى الى الحاق اضرار بالمنزل.     وتعتبر هذه الحادثة استمرار لعمليات الدهس والقتل والعبث بممتلكات
منذ 10 دقائق
الخيانة .. بين ‘‘هوبنز‘‘ والحوار اليمني !!
  الفرقُ بين وثيقةِ الحوار الوطني اليمني ومخرجاته وبين كتاب الإنجليزي "مستر هوبنز" (كيف تخون زوجتك وتسعدها) أن الكاتب الإنجليزي "هوبنز" يشرعنُ لخيانةِ الزوجة وحدها بينما مخرجاتُ الحوار اليمني تشرعن لخيانة وطن وتضحياتٍ وشهداء ودماء ومبادئ قامت عليها ثورتانِ في كل من
منذ 14 دقيقه
مؤتمر حضرموت الجامع ... وتصحيح المسيار !!
  قدهم ثلاثة أطراف مرجعية الوادي وفد الخارج آل الهبه   فين مرجعية الوادي يوم الهبة ..فين وفد الخارج وايش كان موقفه في مسألة محاربة القاعدة..واين مجموعة تصحيح المسار اللي تقولوا عليها واين شبابها..    هل يعلم هؤلاء المتشدقون بأحقيتهم في كعكة حضرموت اننا عشنا ايام
منذ 15 دقيقه
أبين وغياب الدولة أن كانت هناك دولة ..
  أبين لغز محير الجميع لمن لا يعرف أبين هناك قاعدة تظهر وتختفي ودولة غائبة غياب كلي هناك هجوم وسيطرة إعلاميا وعلى الأرض مقاومة تفشل مخططات دولية ومحلية ،، كل هذا يحصل في أبين لأسباب كثيرة هناك بوارج ترسي على بحر شقرة لأحد يعلم ماذا تحمل تلك البوارج هل هي تحمل معدات عسكرية
الرئيسية اخبار المحافظات قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور المناطق الساخنة في لودر وشقرة والعرقوب
اخبار المحافظات

قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور المناطق الساخنة في لودر وشقرة والعرقوب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 09 فبراير 2017 10:30 صباحاً

 

في وقت تتوجه فيه الانظار الى محافظة ابين وتطرح الكثير من الاسئلة عن موقف الدولة ومؤسستها الدفاعية والامنية مما تداولته وسائل الاعلام طيلة الاسبوع الماضي واعترافات مسؤولين في السلطة المحلية عن انسحاب قوات امنية  وعودة تمدد عناصر القاعدة في عدد من مناطق بلدات محافظة ابين بالتزامن مع انشغال الجيش وكثير من شباب ابين في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الانقلابية  بالمخا والبقع وغيرها ..كانت زيارة قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاه اللواء فضل حسن صباح اليوم لعدد من مديريات ابين التي تشهد توترا عسكريا بمثابة رسالة لإزالة اللبس فيما يتعلق بموقف الحكومة من تحركات عناصر القاعدة مجددا في ابين وامكانية تلك العناصر ذات الصلعة بالمخلوع صالح من تكرار السيطرة على المحافظة .

اللواء فضل حسن زار مديرية لودر وشقرة الساحلية ومنطقة العرقوب ومنطقة ثرة وجميعها مناطق اثير حولها خلال الايام الماضية اخبار سيطرة لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي

كما تفقد اللواء فضل حسن في زيارته لمحافظة ابين وبمعية محافظ المحافظة الخضر السعيدي وقائد محور ابين عدد من الالوية و المعسكرات التابعة  لمحور ابين وتفقد جاهزيتها القتالية كما تفقد عدد من المواقع العسكرية التي تعرضت لاعتداءات سابقة من قبل عناصر القاعدة

واكد في حديثه لمنتسبي وحدات الجيش ان التنظيمات الارهابية لتي تحركها الاصابع المحترقة العفاشية الحوثية مرصودة في تحركها ونشاطها وستلقى ضربة بيد من حديد وستلاحق الى اينما كان فرارها وتخفيها

كما ثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة مواقف قبائل ابين على مساندتها للجيش في مكافحة الارهاب وابطال مخططات ارهابية تستهدف وحدات الجيش والسيطرة على مناطق دفعا الثمن غاليا في الخلاص من عناصر تنظيم انصار الشريعة الارهابي وتقف لها اليوم بالمرصاد الى جانب الجيش والامن.

 

*- سامح جواس

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة