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الخميس 09 فبراير 2017 08:48 صباحاً

780 من الجمعيات والمنظمات في عدن..

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في احصائية دقيقة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت عدد جمعيات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن (780) منظمة ومؤسسة وجمعية الخ..

 

هذا العدد الكبير من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لم نرى لهم اي تاثير على ارض الواقع واصبحت هذة المنظمات الوسيلة الاسهل لعملية النصب والاحتيال والظهور بالقناع الانساني والخيري ، في السابق تجد بعض الشباب يذهبون الى التجار والمسؤولين يتسولون باسم الفقراء والمحتاجين ويقومون بسرد قصص عاطفية من اجل حفنة من المال ، وفي الحال تطورت هذه المنظمات والمؤسسات ليتسولوا باسم مديرية باكملها  بحجة اقامة مشاريع وفعاليات ومؤتمرات تطبيل الخ...

 

العمل الطوعي والخيري يعّرف بانه " الجهد الذي يبذله أي إنسان ، سوى بذل مالي أو عيني أو بدني أو فكري من دون مقابل او مصالح وهدفة المساعدة للمجتمع "

وفي وطني العمل الخيري " هو الوترالحساس و الوسيلة لجلب الشباب من دون عناء او مقابل  لتصبح بعض المنظمات هي المكان التي يدفن فيها حماس وابداع الشباب "

 

للاسف اصبحت ظاهرة فساد الشباب في مجتمعنا منتشرة  فترى الشاب ينسلخ من كافة القيم والمبادئ الاخلاقية والتعاليم الاسلامية التي تعلمها ومارسها في الصغر   ليسقط في غياهب النصب والاحتيال بحقوق البسطاء .

 

يجب على مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

سحب كافة التصاريح من المنظمات والمؤسسات والجمعيات  المشلولة والمتوقفة عن العمل وعدم اعطاء اي تصريح الا بعد التاكد من مهام واهداف المؤسسة او المنظمة المراد فتحها ..

 

ويجب على المحافظة تبني هذة القوة الشبابية واحتضانها والاستفادة منها بدل ضياعها في مستنقعات النصب والاحتيال ، ونتمنى التنسيق مع كافة المؤسسات والمنظمات النشطة وتوجيههم في خدمة السلطة المحلية واعمالها التي الوطن بحاجتها حالياً من " النظافة _ التشجير _ التوعية بالامن _التوعية بالبناء العشوائي  _  التوعية بالحد من الربط العشوائي الخ....

 

ويجب على الشباب ان ينخرط في  الاعمال الخيرية التي تخدم المواطنين  بعيداً عن المنظمات الوهمية ومساعدة السلطة المحلية في حملاتها المتنوعة ..

 

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