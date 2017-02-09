الإمارات تقدم دعماً مالياً للمشاريع التنموية في لحج اليمنية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً قدره ثلاثة ملايين درهم لدعم مشاريع تنموية في محافظ لحج اليمنية، ضمن عام الخير الذي وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقيته الأسبوع الماضي في عدن.

وكشف مسؤول محلي في لحج أن "المحافظ الدكتور ناصر الخبجي عقد اجتماعاً، في الحوطة لمناقشة مشاريع البنية التحتية التي سيقدم لها الدعم".

وأكد المصدر لـ24 أن "الخبجبي شدد على أهمية ان يسخر الدعم (الدفعة الأولى) لمشاريع الكهرباء والمياه والتعليم"، مشيداً "بدعم دولة الإمارات المتواصل للمحافظة".

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