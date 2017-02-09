مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يصدر عدد من القرارات في إدارات وأقسام الأمن بالمحافظة
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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 09 فبراير 2017 08:16 صباحاً
أصدر مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد أحمد عمر باجوه، يوم الأربعاء، عدة قرارات أمنية جديدة إطار تطوير ورفع المستوى والأداء الأمني بمحافظة حضرموت لسنة 2017م، وقضت القرارات بتكليف عدد من الضباط في المهام التالية:
تكليف العقيد سعيد أحمد بن دويس مديرا لأمن مديرية المكلا
تكليف معمر عبدالله المشجري مديرا لإدارة شرطة السير بمحافظة حضرموت
تكليف العقيد علي غالب السعدي مديرا لإدارة شرطة السير بمديرية الشحر
تكليف الرائد عبدالله أحمد لحمدي مدير لإدارة مكافحة المخدرات
تكليف الرائد علي سعيد عليان مديرا لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي
كما قضت القرارات بالعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
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