مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يصدر عدد من القرارات في إدارات وأقسام الأمن بالمحافظة

قضية حضرموت بين حقيقة التوصيف وسوء التوظيف ما مدى شرعية ان يطرح بعض الحضارم اليوم قضية اسموها "قضية حضرموت" منطقا وعقلا وسياسة ايضا، في ظل ماتشهده الساحة الجنوبية من حراك جماهيري سلمي منذ عام 2007م رافعا شعاراته ومطالبه المشروعة التي غدت معروفة ومعلومة للجميع ؟. وربما قد يتساءل البعض الآخر من غير الحضارم وبصورة

الإمارات تقدم دعماً مالياً للمشاريع التنموية في لحج اليمنية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً قدره ثلاثة ملايين درهم لدعم مشاريع تنموية في محافظ لحج اليمنية، ضمن عام الخير الذي وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقيته الأسبوع الماضي في عدن. وكشف مسؤول محلي في لحج أن "المحافظ الدكتور ناصر الخبجي عقد اجتماعاً،

محافظ عدن يرفض توجيهات العيسي بإرسال المنتخب الوطني لصنعاء التقى محافظ العاصمة صباح اليوم في منزله بمدير مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة الدكتور عزام خليفة ومدير اتحاد كرة القدم وعدد من مدراء الأندية الرياضية وعدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم حيث ناقش معهم الإشكالية المتمثلة بالتوجيهات التي أصدرها رئيس اتحاد كرة القدم

المقاومة الجنوبية تؤمن ميناء المخا وتواصل تمشيط شوارع المدينة ذكرت مصادر أمنية جنوبية ، الأربعاء، أن 27 حوثيا قتلوا وجرح العشرات إثر تطهير قوات الشرعية مدينة المخا من بقايا جيوب المتمردين خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت المصادر أن قوات الشرعية ممثلة بالمقاومة الجنوبية والجيش الوطني دخلت ميناء المخا بعد تطهير جيوب الحوثيين، التي