اغتيال مدير جهاز الاصدار الالي بعدن والقاتل يسلم نفسه للأمن (صورة)

اغتال مسلح مجهول في ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء مسئولا امنيا بارزا في مدينة عدن .

وقالت مصادر أمنية ان مسلح مجهول اطلق النار على العقيد مختار محمد حسن وهو مدير جهاز الاصدار الالي في عدن ووقع اطلاق النار بالمدينة القديمة بكريتر عدن حيث كان حسن يهم بدخول منزله .

وقام مواطنون باسعاف حسن الا انه كان قد توفي متأثرا بجراحه.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم قال مصدر أمني لـ شبوه برس – أن الجاني قام بتسليم نفسه لسلطات الأمن في عدن طوعا وبرر فعلته بوجود خلاف مع القتيل على أرض , ولم يكشف المصدر الأمني أسم الجاني .

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