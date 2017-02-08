اللواء أحمد سيف اليافعي : السيطرة على المخا الضربة قبل القاضية للإنقلابيين

اكد اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة ٬ إن فرض السيطرة على المخا يعني عسكرًيا الضربة قبل القاضية للإنقلابيين٬ وبذلك يكون الجيش اليمني اقترب أكثر من تحرير الشريط الساحلي على البحر الأحمر٬ وحرمان الانقلابيين من المنافذ البحرية بشكل كامل.

ولفت إن فرض السيطرة على المخا يعني عسكرًيا الضربة قبل القاضية للانقلابيين٬ إذ سيتقدم الجيش خلال الأيام المقبلة من اتجاه المخا٬ يقابله تقدم من اتجاه ميدي٬ ويصبح من خلالها على مشارف الحديدة٬ وبذلك يحرم الانقلابيين من مياه البحر الأحمر٬ واستخدام الموانئ في تهريب السلاح٬ الذي يصل من إيران وبعض الجزر الأفريقية٬ التي تعد محطة لهذه الأسلحة التي تنتقل إلى المخا.

وأضاف اللواء سيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»٬ أن عملية تحرير الشواطئ الغربية للبحر الأحمر٬ تأتي بعد أن تمادى الانقلابيون في استخدام هذه الشواطئ في عملية تهريب السلاح٬ الذي يصل من إيران وبعض الجزر الأفريقية٬ التي تعد محطة لهذه الأسلحة التي تنتقل إلى المخا.

ولفت إلى أن الانقلابيين عمدوا في هذه الشواطئ إلى تهديد سفن الملاحة الدولية كما حصل عند ضرب السفينة الإماراتية٬ وتهديد السفينة الأميركية في المياه الإقليمية٬ وكان لا بد من وقف هذه التجاوزات وتحرير الشريط الساحلي٬ ووفقًا لهذه المعطيات تم التخطيط لعملية تحرير الشواطئ الغربية إلى ميناء المخا واستعادته.

اتبعنا على فيسبوك