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مقالات
الأربعاء 08 فبراير 2017 06:41 مساءً

سقط الزعيم ..إذا سقطت المخاء !! وسقط الرئيس .. إذا سقطت أبين !!

بأقلامهم
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لا شك بأن فخامة الرئيس يمر بأزمة قوية فهو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نصرأستراتيجي مؤزر في معركة " الرمح الذهبي " يقابل هذا النصر إحتمال سقوط أبين مرة أخرى !!

وهنا ستحصل النكبة لاقدر الله !!

 

فمعركة " الرمح الذهبي " التي تدور أحداثها هذه اﻷيام على أرض المخاء وماحولها [ معركة أستراتيجية ومصيرية ] لسقوط عصابة عفاش وزمرته الحوثية التي حكمت اليمن بشطريه لمدة تزيد عن 33 عاما ..

وعلى الرئيس أن يكون هذه المرة صقرا !!

وأن يترك صفة " الليث الرهيص الرابض "!!!

فعدوه اللدود عفاش الكئيب يقود المعارك بخبرة عسكرية  ويستغل نقاط القوة والضعف لدى فريق فخامة الرئيس على اﻷرض ويتحرك بأريحية في مناطق النيران رغم أمكانيات الرئيس ومعه دول التحالف والتفوق الجوي والعسكري والمادي !!؟

 

وأنصح فخامة الرئيس بعمل التالي :-

1-تعيين محافظا وحاكما عسكريا لأبين بنفس مواصفات اللواء/ بن بريك محافظ حضرموت وشجاعته وحنكته السياسية حفظه الله .

2- تسليم محور البقع للواء/ علي محسن بإشراف دول التحالف والسعودية وعودة قوة القائد/ بسام المحضار الى قواعدها في عدن بعد اﻷنتهاء من فترة اﻷستلام والتسليم

3- تعيين نائبا لقائد معركة الرمح الذهبي أكثر ألماما بتضاريس منطقة المخاء وماحولها وتحديد المنطقة الشرقية للمخاء والغربية لتعز

4- قصف هناجر المخاء والجبال المحيطة والقريبة من معسكر خالد بن الوليد  وتكثيف الغارات الجوية بمعدل 50 غارة يوميا .

✅ونصيحة أخرى نوجهها للواء/ هيثم قاسم

1- أقبض بكماشتك على البحر والجبل

2- بإمكانك قيادة العمليات من البحر وأفضل الجو

3-أحذر الهرولة برجالك على اﻷرض المنبسطة من مدخل المخاء الجنوبي

4-أحذر الغدر والتمويه وأستغلال رآية الجنوب وأعمل على تغيير كلمة السر كل 24 ساعة

إذا صدقت النوايا سيكتب الله لنا النصر في هذه المعركة وأتوقع أن تحسم نهاية الصيف المقبل

إن شاء الله ...

*- الخضر الميسري

 

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