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معركة ترامب مع القضاء..

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 08 فبراير 2017 06:35 مساءً

 

وزير الداخلية اﻻمريكي كيلي وصف القضاه الذين حكموا بتعليق قرار الرئيس ترامب بشان منع رعايا سبع دول اسﻻميه من دخول الوﻻيات المتحده اﻻمريكيه بانهم يعيشون داخل فقاعات أكاديميه وﻻيعلمون شئ عن الخطر الذي يتهدد الوﻻيات المتحده ! مشيرا الى انه في حال صدور احكام ضد القرار فان سفارات امريكا في العالم ستتخذ اجراءات مشدده تجاه من يرغبون في السفر اليها تصل الى حد الكشف عن اﻻرقام السريه لحساباتهم في منصات التواصل اﻻجتماعي لمعرفة ميولهم وغير ذلك.

تجدر اﻻشاره الى ان محكمة سان فرانسسكو طلبت امس من ادارة ترامب تقديم مايثبت ان هؤﻻء يمثلون خطرا حقيقيا على امريكا.

وتصر ادارة ترامب على مواصلة مواجهة القضاء واستئناف اﻻحكام الصادره عن محاكم ثﻻث وﻻيات ومن المرجح ان تصدر محكمة سان فرانسسكو حكمها بعد اسبوع، ومن المتوقع ايضا ان يأخذ خط التقاضي مؤشرا اخر صعودا الى المحكمة العليا في واشنطن في حال جاء الحكم في غير صالح القرار بسبب اصرار ترامب وادارته.

 

عبدالحكيم الجابري..

 

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