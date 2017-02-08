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اخبار المحافظات

الزياني : مستعدون لإعادة إعمار اليمن

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شبوه برس - متابعات - الرياض
الأربعاء 08 فبراير 2017 06:33 مساءً

 

أكد الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني استمرار دعم دول مجلس التعاون للحل السياسي في اليمن في إطار المرجعيات الاساسية الثلاث المتوافق عليها دولياً.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني والذي بحث معه العلاقات الثنائية بين بلادنا ودول المجلس.

وجدد الزياني تأكيد استعداد دول مجلس التعاون المساهمة في إعادة إعمار اليمن وبناء ما خلفته الحرب التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني.

من جانبه أكد السفير شائع الزنداني حرص الحكومة اليمنية على السلام والتوافق بين اليمنيين في إطار شرعية الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات أحادية نفذتها الميليشيا الانقلابية.

وأعرب السفير الزنداني عن شكر الحكومة اليمنية لأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي لدورهم الكبير في الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية والعمل على استعادة منظومة مؤسسات الدولة من الانقلابين.. مثمناً دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقديم العون لليمن في كافة المجالات.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس الدكتور عبدالعزيز العويشق .

 

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