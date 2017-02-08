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واهم من ظن ان الحرب انتهت في حضرموت.

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 08 فبراير 2017 06:31 مساءً

 

واهم من اعتقد ان بتحرير المكلا او حضرموت الساحل من القاعدة بأن الحرب قد انتهت.

فالحرب قد بدأت للتو وستكون حرب طويلة الامد مع الخونة من المتنفذين من ابناء حضرموت الذين يعملون لصالح عصابات صنعاء ويتقلدون مناصب هامة وخدمية في حضرموت.

فهؤلاء المرتزقة يعملون من الباطن مع نظام الشمال الذي لايريد لحضرموت او الجنوب الاستقرار .

 

وللأسف ان هؤلاء المرتزقة من بني جلدتنا باعوا وطنهم ومبادئهم وضمائرهم واستغلوا مناصبهم لينفذوا ماتطلبه منهم عصابات صنعاء من زعزعة لاستقرار حضرموت وذلك مقابل تسيير مصالحهم الشخصية الذنيئة او اخذ حفنة من المال .

 

فهؤلاء هم الخطر الحقيقي والعدو الخفي الذي يهدد حضرموت.

 

يجب على جميع ابناء حضرموت الشرفاء المشاركة في تصفية ووئد الخلايا النائمة التي تسيطر على المرافق الحيوية وذلك بعدم السكوت عن اي قصور او انتهاك او رشوة او تلاعب يحدث فأي مرفق خدمي او حيوي.

 

يجب على الجميع المساهمة في كشف هؤلاء المرتزقة بمختلف فئاتهم ومناصبهم. وتقديم اي ادلة تثبت ادانتهم ليتم تجريدهم من مناصبهم وتقديمهم للقضاء لينالوا مايستحقون من عقاب.

 

فوقت السكوت والخنوع والذل انتهى

علينا جميعا التصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار حضرموت او سرقة ثرواتها...

(ارض لانحميها لا نستحق ان نعيش فيها)...

 

*- بقلم : محمد بوعيران – أبريل 2016م

 

 

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