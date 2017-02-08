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هيئة الهلال الأحمر الاماراتي توزع 50 ألف سلة غذائية في لحج

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الأربعاء 08 فبراير 2017 10:03 صباحاً

 

 دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مشروع توزيع 50 ألف سلة غذائية متكاملة في عدد من قرى وعزل محافظة لحج، جنوب اليمن، تدشين لعام الخير الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم الدعم والمساندة الإنسانية لكل المحتاجين في العام 2017.

 

وأوضحت منسقة الهيئة آيات العوذلي، أن عملية التوزيع تستهدف أكثر من 100 قرية وعزلة في ضواحي عدن ولحج، وأن عملية التوزيع بدأت فعلياً بالتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتية والسلطات المحلية، حيث تم خلال الأيام الماضية توزيع أكثر من 13501 سلة غذائية على قرابة 20 مدينة وعزلة وقرية في لحج..

وأضافت أن عمليات التوزيع مستمرة حتى استكمال الفئات المتضررة والمحتاجة في المناطق المستهدفة، مؤكدة حرص الهيئة على تقديم المساعدات والدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في رفع معاناة المحتاجين والمتضررين من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد جراء الأزمة الراهنة في المناطق المحررة عقب الحرب الطاحنة التي شنتها ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح، مضيفاً أن الإمارات سباقة في تقديم الخير والتخفيف من معاناة المواطنين بالإغاثة الغذائية والأدوية والاهتمام بالقطاعات الخدمية.

 

وأضاف «ليس بغريب على الإمارات تدشين عام 2017 عاماً للخير وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين، مؤكداً أن المواطنين لن ينسوا للأشقاء في الإمارات هذه الدور الكبير والتاريخي».

 

وعبر كافة الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً.

 

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