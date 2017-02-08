تفاصيل خاصة عن تحريرالمخاء

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الأربعاء 08 فبراير 2017 09:57 صباحاً

 

 تمكن الجيش " الجنوبي " بدعم من قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تطهير كامل مدينة المخا من ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد قتل وأسر عدد كبير منها وفرار آخرين.

ونفذ الجيش " الجنوبي بدعم قوات التحالف، عملية اقتحام المدينة من 3 جهات في الوقت ذاته، من الشرق والجنوب والشمال، بعد تطويق كامل المدينة.

 

وحرر الجيش " الجنوبي " عددا كبيرا من المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانت تحتجزهم الميليشيات رهائن ودروعا بشرية، بينما يواصل  تطهير المدينة من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها، إضافة إلى عملية تأمين المدينة من الداخل والخارج.

 

وقامت القوات المسلحة الإماراتية بالدور الرئيسي في تحرير المخا، سواء من ناحية المشاركة البرية أو تقديم الدعم "الناري" البري والجوي والاستخباراتي  للقوات الجنوبيه

 

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