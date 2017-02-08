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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على اهالي منطقه زغفه بمديريه الشحر

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شبوه برس - خاص - الشحر
الأربعاء 08 فبراير 2017 09:42 صباحاً

 

وزعت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي اليوم الثلاثاء دفعات جديدة من المساعدات الغذائية التي استهدفت 250 أسرة من أهالي منطقة زغفة في مديرية الشحر بحضرموت.

 

وحظيت قافلة المساعدات الاغاثية باستقبال شعبي كبير، وقد ظهرت على ملامح الأهالي فرحة غامرة، ولهجت أسنتهم بالدعاء والثناء والشكر لمن كان سبباً في إيصال هذه المعونات إليهم، معربين عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمته من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم.

مؤكدين أن هذه المساعدات تعتبر من الحاجات الضرورية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأهالي هناك.

 

وخلال عملية التوزيع أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد عبدالله المسافري، ان توزيع هذا المساعدات الاغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وتخفيف من معاناتهم بكافة المجالات الخدمية والإنسانية.

 

مضيفاً بأن الهيئة تحرص على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وادخال هذا الاغاثة بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتجسيد روح الأخوة والتضامن معهم.

 

متمنيا ان تخفف هذه المساعدات عن المواطنين وخاصة أرباب الأسر الذين تقع عليهم التزامات كبيرة.

حضر عملية التوزيع مشرفي مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي والمهندس خليل التميمي

الشحر – علي الجفري – تصوير بانافع، باحبارة

 

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