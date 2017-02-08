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الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات غذائية وايوائية لسكان مناطق الساحل الغربي

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الأربعاء 08 فبراير 2017 09:33 صباحاً

 

تعميدا للانتصار العسكري الذي تحققه المقاومة الجنوبية والجيش الوطني  بدعم قوات التحالف العربي في المناطق الساحلية بدءا من باب المندب وذباب وحتى المخا.وبدأ الهلال الأحمر الإماراتي بتسيير القوافل الغذائية منذ بدء العمليات العسكرية في ذباب.

 

 وكانت الشاحنات تقف على طول الخط الساحلي بانتظار تحرير بقية المناطق ليتم إدخال الإغاثة للسكان الذين كانو يعانون من الحصار على مدى الأسابيع الماضية.

وسلم الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم آلاف السلل الغذائية للقائد العسكري في جبهة المخا اللواء هيثم قاسم، وبدوره قام بتوزيعها على السكان في مناطق ريف المخا (الكدحة- الخضراء- البليلي).

 

وعبر مواطنون في منطقة الكدحة عن فرحتهم بدخول الجيش والمقاومة إلى مناطقهم والذي ساعدهم على التحرر من هيمنة المليشيات على مدى عامين. وأضاف أحدهم إن الإغاثة التي وصلت ستبلسم جراح المواطنين وتعيد إليهم الأمل في عودة الحياة الطبيعية كما كانت قبل دخول المليشيات.

 

ويستعد الهلال الإماراتي لإدخال كميات أخرى من المساعدات الإنسانية لمدينة المخا خلال الأسبوع القادم حال تطهير المدينة بشكل كامل وكذلك لكافة السكان في مناطق الساحل الغربي .

 

*- المخا - فواز الحنشي

 

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