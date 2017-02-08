العيسي يوجه بتفريغ 8000 طن من مادة البنزين لخزانات مصفاة عدن

قال مصدر عمالي في شركة مصافي عدن ان ادارة شركة عرب جلف التابعة لرجل الاعمال النافذ احمد العيسي قد أعطت توجيهات إلى السفينة التابعة لها ب تفريغ 8000 الف طن متري من مادة البنزين إلى خزانات المصفاة .

وبحسب المصدر العمالي فانه سيتم الضخ مباشرة لـ 4000 الف طن متري من البنزين إلى خزانات منشآت شركة النفط البريقة لتوزيعها بشكل عاجل إلى السوق المحلية ومحطات الوقود خلال الساعات القادمة .

واضاف : كما سيتم أيضا ضخ 4000 الف طن متري من مادة الديزل إلى منشآت شركة النفط لتوزيعها على محطات الكهرباء والخدمات الأخرى .

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