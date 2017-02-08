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حوار بين طالب وشيخ إصلاحي = حزام ناسف !!
  ●الطالب : ياشيخ كيف المقاومة الجنوبية اللي حررت الضالع من مليشيات الحوثي؟ ▪ الشيخ : هولاء عملاء مع إيران ! ● الطالب : طيب كيف الحزام الأمني اللي يحارب القاعدة ويأمنون المناطق المحررة ؟ ▪ الشيخ : هولاء ينفذون أجندات الإمارات الصهيونية ضد الوطن ! ● الطالب : طيب كيف جنود أمن
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الأربعاء 08 فبراير 2017 06:58 صباحاً

حوار بين طالب وشيخ إصلاحي = حزام ناسف !!

وضاح بن عطية
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●الطالب : ياشيخ كيف المقاومة الجنوبية اللي حررت الضالع من مليشيات الحوثي؟

▪ الشيخ : هولاء عملاء مع إيران !

● الطالب : طيب كيف الحزام الأمني اللي يحارب القاعدة ويأمنون المناطق المحررة ؟

▪ الشيخ : هولاء ينفذون أجندات الإمارات الصهيونية ضد الوطن !

● الطالب : طيب كيف جنود أمن عدن اللي يحارب الإرهاب ويضبط الأمن ؟

▪ الشيخ : هولاء شوعيين انفصاليين مرتدين مجرمين !

● الطالب : طيب كيف قوات النخبة الحضرمية والسلطة بحضرموت ؟

▪ الشيخ : هولاء مجرمين يحاربون أهل الحل والعقد !

● الطالب : طيب كيف السلفيين الجنوبيين الشيخ عبدالرحمن العدني وهاني بن بريك ؟

▪ الشيخ : هولاء مثيري فتنة وشر ولا يعرفون الحق وهم خطر على مشروعنا !

● الطالب : طيب ياشيخ كيف السلفيين في تعز وقائدهم أبو العباس ؟

▪ الشيخ : هولاء متسلقون على جماجم الشهداء وعملاء لعفاش !

● الطالب : طيب كيف الحراك الجنوبي الذي يطالب بحقوقه وناضل ضد عفاش منذ عام 2006 وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ؟

▪ الشيخ : هولاء حراكيش وعملاء ودواعش وشوعيين وهنود وصومال وهم ظاهرة صوتية فقط !

● الطالب : ياشيخ كيف قيادات المقاومة التي حررت المناطق مثل الزبيدي واليافعي والعولقي والزامكي والادريسي وغيرهم ؟

▪ الشيخ : هولاء متآمرين مع عفاش وإيران والإمارات وأمريكا وإسرائيل !

● الطالب : يعني كل اللي قاتلوا مليشيات الحوثي وعفاش عملاء وشوعيين !

▪ الشيخ : ايوه نعم ولابد من مواجهتم بالمفخخات والأحزمة الناسفة إذا أردنا الجنة والحور العين .

الطالب : ركب الحزام الناسف سريع ياشيخ أنا أرى الحور العين قدام عيني .

 

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