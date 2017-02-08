حوار بين طالب وشيخ إصلاحي = حزام ناسف !!
●الطالب : ياشيخ كيف المقاومة الجنوبية اللي حررت الضالع من مليشيات الحوثي؟
▪ الشيخ : هولاء عملاء مع إيران !
● الطالب : طيب كيف الحزام الأمني اللي يحارب القاعدة ويأمنون المناطق المحررة ؟
▪ الشيخ : هولاء ينفذون أجندات الإمارات الصهيونية ضد الوطن !
● الطالب : طيب كيف جنود أمن عدن اللي يحارب الإرهاب ويضبط الأمن ؟
▪ الشيخ : هولاء شوعيين انفصاليين مرتدين مجرمين !
● الطالب : طيب كيف قوات النخبة الحضرمية والسلطة بحضرموت ؟
▪ الشيخ : هولاء مجرمين يحاربون أهل الحل والعقد !
● الطالب : طيب كيف السلفيين الجنوبيين الشيخ عبدالرحمن العدني وهاني بن بريك ؟
▪ الشيخ : هولاء مثيري فتنة وشر ولا يعرفون الحق وهم خطر على مشروعنا !
● الطالب : طيب ياشيخ كيف السلفيين في تعز وقائدهم أبو العباس ؟
▪ الشيخ : هولاء متسلقون على جماجم الشهداء وعملاء لعفاش !
● الطالب : طيب كيف الحراك الجنوبي الذي يطالب بحقوقه وناضل ضد عفاش منذ عام 2006 وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ؟
▪ الشيخ : هولاء حراكيش وعملاء ودواعش وشوعيين وهنود وصومال وهم ظاهرة صوتية فقط !
● الطالب : ياشيخ كيف قيادات المقاومة التي حررت المناطق مثل الزبيدي واليافعي والعولقي والزامكي والادريسي وغيرهم ؟
▪ الشيخ : هولاء متآمرين مع عفاش وإيران والإمارات وأمريكا وإسرائيل !
● الطالب : يعني كل اللي قاتلوا مليشيات الحوثي وعفاش عملاء وشوعيين !
▪ الشيخ : ايوه نعم ولابد من مواجهتم بالمفخخات والأحزمة الناسفة إذا أردنا الجنة والحور العين .
الطالب : ركب الحزام الناسف سريع ياشيخ أنا أرى الحور العين قدام عيني .