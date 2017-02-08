حوار بين طالب وشيخ إصلاحي = حزام ناسف !!

بحث : سلطنات وإمارات الجنوب العربي أقدم من ‘‘القومية اليمنية‘‘ في جزيرة العرب . اليمنيون أضاعوا اعمارهم وهم يحلمون بالاطماع التوسعية لصالح مشروعهم القومي المستحدث والمسمى" باليمن " وهو المشروع الذي يدعي زيفا باستملاكه الجهوية اليمنية التي كما يعرفها منظري هذه "القومية اليمنية " المراد استزراعها في شبه جزيرة العرب لتكون هوية قومية يمنية بديلة عن

تقرير : حسين أبوبكر المحضار شاعر وفنّان لا تمسّه يد النسيان حسين أبوبكر المحضار المولود في مدينة الشحر بحضرموت سنة 1930م , مرة , يُولد بعدها مرّات ومرّات في قلوبنا وعقولنا , وعلى ألسنتنا شعرا وفنّا وأحاسيس .. المحضار الشاعر والفنان الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ؛ فهو بحق ذلك الشاعر والفنان المتجاوز ؛ فقد تجاوز بشعره وفنّه , زمانه ومكانه

العيسي يوجه بتفريغ 8000 طن من مادة البنزين لخزانات مصفاة عدن قال مصدر عمالي في شركة مصافي عدن ان ادارة شركة عرب جلف التابعة لرجل الاعمال النافذ احمد العيسي قد أعطت توجيهات إلى السفينة التابعة لها ب تفريغ 8000 الف طن متري من مادة البنزين إلى خزانات المصفاة . وبحسب المصدر العمالي فانه سيتم الضخ مباشرة لـ 4000 الف طن متري من البنزين

وعاد ‘‘تشرشل‘‘ إلى البيت الأبيض من مؤكد أننا أمام تغيرات فعليّة في العالم، «النظام العالمي الجديد» الذي دشنه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بعد سقوط جدار برلين في نهاية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي أفرز سياسة القطب الأوحد الذي مثلته الولايات المتحدة الأمريكية، توجه العالم إلى التكتلات