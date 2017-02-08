الهلال الاماراتي يقدم 12 ألف سلة غذائية في مديرية ردفان

يواصل فريق من الهلال الأحمر الإماراتي زيارته لمديرية ردفان بالحبيلين وذلك في إطار برنامج عمل للإطلاع على الوضع الخدماتي بالمديرية للتوقيع على تقديم الدعم لعدد من المجالات الخدمية للحياة المتعلقة بالكهرباء والمياة والنظافة والتعليم.

وقالت رئيسة الفريق آيات العوذلي أن الفريق قدم منذو يومين وتم زيارة عدد من المرافق الخدمية للتوقيع على دعم تلك المرافق بالإحتياجات كما قدمنا ١٢٠٠٠ سلة إغاثية ١٠ كجم من الدقيق لجميع مراكز المديرية وسوف تتم بإذن الله توزيع عدد من المواد خلال الأيام القادمة وهذه المساعدة تأتي تكملة لحملة سابقة كناوقد قدمنا سلة غذائية لعائلات الشهداء وبعدها لمحوى الحبيلين الأسفل ونشكر تعاون أعضاء السلطة المحلية بالمديرية على رأسهم بالأخ بديع القطيبي عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي الذي أستقبلنا وسهل لنا إجراءات عملنا في هذه الزيارة وقبلها وكذلك الضيافة وكذلك جهوده على تواصه مع ألفريق وتسهيل عملية التوزيع من خلال التنسيق مع مندوبي المراكز لتسليم السلة الإغاثية.

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