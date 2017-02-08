استثناء الجنوبيون : الأحمر والاصلاح يستحوذان على المنح العسكرية والأمنية

أكدت مصادر موثوقة في الرياض : ان نائب الرئيس علي محسن الأحمر، يستحوذ على معظم المنح العسكرية والأمنية في الخارج.

وبحسب المصادر لصحيفة "عدن تايم" فان اغلب المبتعثين اليمنيين للدراسة في الكليات العسكرية والامنية ترفع بترشيحات من الاحمر، ويتم استثناء المحافظات الجنوبية منها.

وكان الاحمر التقى أمس، أكثر من 30 مبتعثا للدراسة في كلية الملك فهد الأمنية وحدها، حيث أصدر ترشيحات بالمئات لابتعاث مقربين منه واعضاء في حزب الاصلاح من المحافظات الشمالية للدراسة في كلا من السعودية والسودان والأردن وعددا من الدول العربية.

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