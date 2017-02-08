الإمارات تعلن: المخــا محررة بشكل كامل

أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) قبل قليل انتهاء عمليات تطهير كامل مدينة المخا الساحلية من تواجد العناصر الإنقلابية.

وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد تمكنت المقاومة الشعبية اليمنية ــ بدعم من قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ــ اليوم الثلاثاء من تطهير كامل مدينة المخا من ميليشيات الحوثي الإنقلابية بعد قتل وأسر عدد كبير منها وفرار آخرين.

من جانبه أكد مصدر محلي داخل المدينة اكتمال تحرير جميع القرى والمناطق فيها، موضحاً بأنه "لم يتبقى سوى شارع الحالي من جوار المواصلات وحتى مشروع المياه فقط وجاري تمشيطها الآن على قدم وساق، حيث تم أسر الكثير من عناصر المليشيات وقتل البعض منهم وفرار البعض الآخر ولم يتبقى سوى بعض الافراد المختبئين في بعض الأزقة والمنازل، وجاري الآن ملاحقتهم وتأمين المدينة بالكامل من كل جوانبها".

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