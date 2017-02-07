المقاومة الجنوبية تسيطر على وسط مدينة المخأ
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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الثلاثاء 07 فبراير 2017 05:39 مساءً
أحكمت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني سيطرتهما على وسط مدينة المخأ بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تلت توغل الجيش الى داخل المدينة الهامة .
و قالت مصادر اعلامية ان افراد من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على عدد من شوارع مدينة المخأ الداخلية .
واوضحت المصادر ان قوات المقاومة والجيش توغلت داخل المدينة بعد ايام من فرض حصار خانق عليها .
وبدأ جنود الجيش والمقاومة بتمشيط شوارع مدينة المخا واستهداف القناصة المنتشرين على المباني فيها .
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