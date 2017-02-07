مثلث برمودا الثلاثي العيسي المصافي وشركة النفط الوطنية بعدن

يعاني المواطن من الويلات والعذاب بالمحافظات الاربع المحررة عدن لحج ابين الضالع من مثلث برمودا الثلاثي المرعب المصافي والشيخ احمد العيسي وشركة النفط الوطنية بعدن جراء الحصار الذي يفرضه هذا الثلاثي باثارة الازمات الواحدة تلو الاخر ولي ذراع ابناء هذه المحافظات باخفاء مادة الديزل والبترول لغرض في نفس يعقوب والعمل صالح جهات اخرى بصنعاء حيث لايروق لهؤلاء ان تكون المحافظات المحررة في احسن حال بل دائما يعملوا على لخبطة الاوراق واثارت الازمات والاضرابات والتي اتت على رأس الغلابى الذين لاحول لهم ولا قوة ...

ياسيادة الرئيس هادي انت لم تأخذ للشعب بهذه المحافظات حقة من مثل برمودا لا حق ولا باطل وتركت الحبل على الغارب وغضيت النظر وتركتهم لقمة شائكة بيدهم يتحكموا بهم ولم يعاني المواطن من مثل هذه المعاناة بعد تحرير الجنوب من الغزو الحوثي العفاشي ...

للاسف ان مثل هولا النفر يتلذذوا بمعاناة المواطن جراء انقطاع واخفاء مادة الديزل والبترول من الاسواق والمحطات ومؤسسات الكهرباء التي اصبحت مهزلة ووسيلة ضغط وتركيع الناس ولم ينظروا الى معاناتهم اليومية وكل جهة ترمي بالتهمة والتقصير على الجهة الاخرى ...

وكنا نتوقع ياسيادة الرئيس هادي ان زيارتك الاخيرة للمصافي ستضع حدا لهذه المعاناة ولكننا كما لمسنا انها بداية للمعاناة ولكن هيهيات اتت رياح الرئيس هادي بما لاتشتهي سفن المتنفذ العيسي الذي يخدم بهذه الافعال الانقلابيين وحليفهم صالح بصنعاء والا بمادا نفسر هذه العنجهية في عدم ضخ الديزل لمؤسسات الكهرباء بهذه المحافظات واخفائه الى جانب البترول لافتعال الازمات وتركيع ابناء الجنوب العربي ....

همسة.

الان اتضحت الصورة حيث كان البعض يتهم المدير السابق لشركة النفط الوطنية بعدن عبدالسلام حميد انه من يثير الازمات والسبب الرئيسي في المشاكل الذي حصلت في السابق ولكن يبدو ان الرجل كان ضحية للمتطفلين الذي حاربوه ووقفوا ضدة واليوم نقول لهم الراجل ترك شركة النفط الوطنية فماذا قدمتم لابناء المحافظات الاربع المحررة سوى الذل والمعاناة واثارت الازمات فماذا انت فاعل ياسيادة الرئيس هادي ورئيس حكومتك بن دغر في رفع هذه المعاناة ام انكم تفضلوا التنقل بين عواصم الدول على حساب ابناء الجنوب الصابر فلاداعي للاعذار الواهية الكرة في ملعبكم الان لانقاذ الشعب من هذه المهازل والازمات المفتعلة من مثلث الرعب العيسي ومصافي عدن وشركة النفط الوطنية ...

*- ✍:سالم حيدره صالح .

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