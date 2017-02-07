المقاومة الجنوبية تسيطر على وسط مدينة المخأ أحكمت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني سيطرتهما على وسط مدينة المخأ بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تلت توغل الجيش الى داخل المدينة الهامة . و قالت مصادر اعلامية ان افراد من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على عدد من شوارع مدينة المخأ

مثلث برمودا الثلاثي العيسي المصافي وشركة النفط الوطنية بعدن يعاني المواطن من الويلات والعذاب بالمحافظات الاربع المحررة عدن لحج ابين الضالع من مثلث برمودا الثلاثي المرعب المصافي والشيخ احمد العيسي وشركة النفط الوطنية بعدن جراء الحصار الذي يفرضه هذا الثلاثي باثارة الازمات الواحدة تلو الاخر ولي ذراع ابناء هذه المحافظات باخفاء

محافظ شبوة يؤكد اهمية تفعيل مكتب العمل والنهوض بوظائفه الرقابية واﻻدارية اكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على اهمية تفعيل عمل مكتب العمل والشؤون اﻻجتماعية وضرورة النهوض مجددا بوظائفه الرقابية واﻻدارية . وشدد المحافظ لملس خلال لقاءه بقيادة المكتب ومديري اداراته العامة وبحضور وكيل اول المحافظة محمد بن عديو والوكيل احمد بن عبدالحبيب شدد على

قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد مواجهات في عسيلان قتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي واصيب اخرين في مواجهات مع المقاومة الجنوبية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة فجر اليوم الثلاثاء . وقالت مصدر محلي ان خمسة من مليشيات الحوثي قتلوا واصيب اخرين في المواجهات مع المقاومة الجنوبية في جبهات الساق وطوال السادة والهجر .وإضاف