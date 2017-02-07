محافظ شبوة يؤكد اهمية تفعيل مكتب العمل والنهوض بوظائفه الرقابية واﻻدارية
اكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على اهمية تفعيل عمل مكتب العمل والشؤون اﻻجتماعية وضرورة النهوض مجددا بوظائفه الرقابية واﻻدارية .
وشدد المحافظ لملس خلال لقاءه بقيادة المكتب ومديري اداراته العامة وبحضور وكيل اول المحافظة محمد بن عديو والوكيل احمد بن عبدالحبيب شدد على ضرورة استئناف العمل اﻻداري بالمكتب ومعاودة انشطته اﻻدارية والخدمية باسرع وقت .
منوها بحجم المهام الاساسية للمكتب ودوره في الرقابة واﻻشراف على العمالة المحلية والوطنية بالشركات النفطية وحماية حقوقها والدفاع عنها . ودوره في تقييم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتحديد النشطة والفاعلة والخاملة منها .
ووجه المحافظ لملس بحل اﻻشكاليات اﻻدارية ولفنية والمالية المتسببة في ايقاف عمل المكتب .
بدوره نوه مدير عام مكتب العمل بشبوة عبدالحق بن عبدالعزيز بان المكتب تعرض لسطو والنهب والتخريب المنظم من قبل عناصر المليشيات اثنا احتﻻلها لمركز المحافظة مدينة عتق.
وطالب بضرورة ايجاد موازنة تشغيلية للمكتب وحل مشكلة ايجاراته الشهرية المتراكمة ولقرابة العاميين .