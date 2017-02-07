قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد مواجهات في عسيلان

قتل عدد من مسلحي جماعة الحوثي واصيب اخرين في مواجهات مع المقاومة الجنوبية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة فجر اليوم الثلاثاء .

وقالت مصدر محلي ان خمسة من مليشيات الحوثي قتلوا واصيب اخرين في المواجهات مع المقاومة الجنوبية في جبهات الساق وطوال السادة والهجر .وإضاف المصدر ان مدفعية المقاومة قد قصفت المليشيات وقوات المخلوع في هجر كحلان .

وتشهد جبهات مديرية عسيلان اشتداد في المعارك بعد تقدم المقاومة في عدة جبهات منها وتراجع وتقهقر المليشيات التي تتعرض للكثير من الهجمات والقصف المدفعي وعدد من الغارات لطيران التحالف العربي .

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