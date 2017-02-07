مقتل قيادي في القاعدة بكمين نصبته قبائل أبين

أعلنت مصادر محلية ، مقتل قيادي في تنظيم القاعدة واثنين من مرافقيه في كمين نصبته قبائل بأبين ، غداة إعدام عناصر القاعدة لضابط في قوات الحرس الرئاسي .

وقالت مصادر قبلية بأبين : "إن مسلحين من القبائل نصبوا كميناً لقيادي في القاعدة ببلدة الخديرة، وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص خلال مروره على الطريق العام، ما أسفر عن مقتله ومرافقيه".

وكانت قبائل العواذل بأبين صدت هجوماً للقاعدة، إثر محاولة التنظيم احتلال بلدة لودر قبل أيام.

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