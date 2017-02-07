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اخبار المحافظات

تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قيادي بالسلطة المحلية في لحج

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الثلاثاء 07 فبراير 2017 10:10 صباحاً

 

فكك مدير امن محافظة لحج العميد صالح السيد، ظهر اليوم، عبوة ناسفة زرعت في سيارة مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج الاستاذ "نصر سعيد اللحجي".

وقال شهود عيان، ان مدير امن لحج، السيد، ومعه افراد من امن المحافظة، قاموا بتفكيك العبوة الناسفة التي زرعت اسفل السيارة، وكانت مربوطة بهاتف خلوي، وتم ابطال تلك العبوة.

 

وقد قام الامن بفرض طوق امني لمنع مرور السيارات والمواطنين وعقب ذلك تدخلت القوة بقيادة مدير الامن بصورة مباشر ومداهمة السيارة وابطال العبوة .

 

وقال مدير عام التربية والتعليم عقب نجاح تفكيك العبوة، لاتوجد بيني وبين اي فرد اي عداوة وعملي تربوي تعليمي واتنقل بمفردي دون حراسة ومكتبي مفتوحآ للجميع ولن ازكي نفسي فربنا يزكي من يشاء ، والحمد لله على سلامة الجميع ولن اتهم اي فرد وللامن حق التحري ومعرفة الفاعل وضبطه.

 

من جهته توعد مدير امن المحافظة صالح السيد، من زرع العبوة، بالعقاب، مؤكدا ان الفاعل لن يفلت من قبضة الامن بأقرب وقت ممكن، معبراً عن الحمد والشكر لله على سلامة جميع المواطنين بما فيهم مدير عام مكتب التربية و التعليم لحج.

 

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