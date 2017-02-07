مسلحي تنظيم القاعدة يمنعون وصول مقاتلين الى جبهة ثرة للتصدي للحوثيين بلودر

قالت مصادر محلية بمديرية لودر بمحافظة ابين ان عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة نصبت يوم أمس نقاط تفتيش على طول الطريق المؤدية الى مدينة لودر بمحافظة ابين ومنعوا مرور مقاتلين من أبناء المناطق الوسطى المحيطة بلودر من اللحاق بزملائهم من أبناء المدينة عقب هجوم واسع شنته مليشيا الحوثيين استهدف جبهة عقبة ثرة المطلة على مدينة لودر .

وقالت مصادر محلية ان العشرات من مقاتلي المقاومة الجنوبية حاولوا الوصول الى جبهة ثرة الا ان نقاط تفتيش نصبتها القاعدة حالت دون ذلك وقد تمكن عدد من المقاتلين من الوصول إلى المدينة عبر طرق فرعية سيرا على الأقدام .

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