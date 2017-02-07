عرس سيد الشعراء ‘‘حسين المحضار‘‘ والغياب المخزي لقناة حضرموت

إستمرت فعالياته مهرجان سيد الشعراء؛ حسين ابوبكر المحضار بعاصمة حضرموت للتراث الفني لمدة ثلاثة أيام متتالية في مدينة الشحر بساحل حضرموت في ظل غياب تام لقناة حضرموت .

وكانت أيام أكثر من رائعة لما إحتوته من جلسات دان لشعراء مخضرمين، وحفلات وجلسات سمر فنية، وتم خلالها عرض أروع اوبريتات الشاعر المحضار وقصائده، وبمشاركة فنانين مخضرمين، وكذا معارض للصور والمجسمات والرسومات، وجلسات ومحاضرات ادبية لكتاب وباحثين لهم تأثيرهم في حضرموت.. وتمت ايضاً زيارات لقبر الشاعر وزيارات للاماكن الاثرية بالمدينة، حيث كانت المدينة تستقبل ضيوفها فوج تلو الفوج..

السؤال الذي المحير الذي طرحه المثقف الحضرمي "عدنان باسويد" هو السر في غياب قناة حضرموت الفضائية عن المشهد.. وهي القناة التي تدعي أنها قناة حضرموت وكل الحضارم , حيث انها لم تقم بنقل حتى صورة واحدة عن المهرجان..!!

وقال "باسويد" المحضار نابغة من النوابغ العربية، وأحد الرواد الذين اعطوا لحضرموت شهرة عالمية في المجال الفني والتراثي.. فلماذا ياترى لم تحضر حتى كاميرا واحدة مثلما نراهم في فعاليات صغيرة في المكلا أو دوعن أو تريم؟!!

وأضاف "باسويد" أن قناة حضرموت عندها خبر وعلم بذلك.. فمهرجان البلدة بالمكلا لا احد يقدم لها دعوة بالحضور .. ومع كل ذلك فالقناة تم ارسال لها دعوتين بالحضور احداها بالاتصال المباشر كما أن من الضروري ان يكون مع القناة جدول بمهرجانات المحافظة ، وخاصة المهرجانات الكبرى في حضرموت..

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