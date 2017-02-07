رجل وادي حضرموت الأول المناضل ‘‘بلفقيه‘‘ على السرير الأبيض
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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:37 صباحاً
تعرض القيادي بالحراك الجنوبي بوادي حضرموت السيد أحمد سالم بلفقيه مساء أمس لجلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي ونزيف في المخ ويرقد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى البرج بمدينة المكلا
المناضل أحمد بلفقيه هو رجل وادي حضرموت الأول في النضال ضد بطش وقهر قوات الإحتلال اليمني في وادي حضرموت والجنوب عموما حيث تصدى بقلمه وكتاباته الجريئة منذ وقت مبكر ضد الاحتلال اليمني للجنوب وقاد المسيرات والمهرجان المنددة ببطش وقمع قوات الاحتلال وتعرض مرارآ للإعتقال والسجن منفردا في كونتينرات حديدية من قبل القاتل العميد أحمد الضراب قائد حماية شركات وكتيبة السويري في مدينة تريم .
نسأل الله الشفاء العاجل للمناضل أحمد بلفقيه ..
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