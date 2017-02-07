جهود الإمارات جعلت من حضرموت النموذج والأولى تنموياً بعد الحرب.. بعد أن عملت الإمارات دوراً حاسماً في القضاء على الإرهاب وحققت نجاحاً باهراً في إعادة البناء وتأهيل البنية التحتية ومرافق الدولة ومساعدة التعليم من العودة والنهوض في حضرموت لأنه هو الأساس ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن ناهيك عن الخوض في مضمار التنمية

عرس سيد الشعراء ‘‘حسين المحضار‘‘ والغياب المخزي لقناة حضرموت إستمرت فعالياته مهرجان سيد الشعراء؛ حسين ابوبكر المحضار بعاصمة حضرموت للتراث الفني لمدة ثلاثة أيام متتالية في مدينة الشحر بساحل حضرموت في ظل غياب تام لقناة حضرموت . وكانت أيام أكثر من رائعة لما إحتوته من جلسات دان لشعراء مخضرمين، وحفلات وجلسات سمر فنية، وتم خلالها

رجل وادي حضرموت الأول المناضل ‘‘بلفقيه‘‘ على السرير الأبيض تعرض القيادي بالحراك الجنوبي بوادي حضرموت السيد أحمد سالم بلفقيه مساء أمس لجلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي ونزيف في المخ ويرقد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى البرج بمدينة المكلا المناضل أحمد بلفقيه هو رجل وادي حضرموت الأول في النضال ضد بطش وقهر قوات الإحتلال

حادث مروي مروع يؤدي لوفاة ثلاثة جنود وجرح آخرين في باب المندب قال مصادر عسكري. أن طقم عسكري بسبب السرعه وأثناء تجاوزه سياره صهريج ماء “بوزه” فقد السيطرة وخرج عن مساره مما أدىء إلى الانقلاب وتوفي ثلاثة منهم_عبد الخالق باشعب حسي حبيل الجبر سائق الطقم _شريف احمد حسن الملاح _عبدالسلام عمر مقبل حسي حبيل الجبر . الجرحى وهم : عارف