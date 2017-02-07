حادث مروي مروع يؤدي لوفاة ثلاثة جنود وجرح آخرين في باب المندب
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شبوه برس - خاص - باب المندب
الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:23 صباحاً
قال مصادر عسكري. أن طقم عسكري بسبب السرعه وأثناء تجاوزه سياره صهريج ماء “بوزه” فقد السيطرة وخرج عن مساره مما أدىء إلى الانقلاب وتوفي ثلاثة منهم_عبد الخالق باشعب حسي حبيل الجبر سائق الطقم _شريف احمد حسن الملاح _عبدالسلام عمر مقبل حسي حبيل الجبر .
الجرحى وهم :
عارف صالح عثمان حبيل جبر الشحه _فضل المسمار البكري _صالح عثمان حسي حبيل جبر -وجدان الضالعي _صالح محمود جواس حبيل السبحة بحبيل الجبر _هيثم محمد صالح القرع حبيل جبر وأفراد لم يكشف عن هوياتهم ..
وقال المصدر ان سائق السيارة البوزه حاول الهروب من الطقم ثم انقلب في الجهة الأخرى وتم نقلهم الجميع إلى مستشفى الجمهوريه بعدن.
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