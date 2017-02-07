تجدد المواجهات بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الحوثي بعقبة ثرة .

نقل عن مسؤل عسكري بالمقاومة الجنوبية بجبهة ثرة بمديرية لودر محافظة ابين الجنوبية ان المواجهات العسكرية تجددت صباح اليوم بين مليشيات الحوثي وانصار صالح في عقية ثرة وبحسب المصدر ان تعزيزات عسكرية حوثية تحاول اختراق خطوط الدفاع للمقاومة الجنوبية مستخدمة كافة الاسلحة المعدلة والثقيلة الا انها بآت بالفشل امام صمود ابطال المقاومة الجنوبية من ابناء لودر الذين هبوا للدفاع عن الارض والعرض والكرامة حيث لايزال المقاتلون من ابناء لودر والمنطقة الوسطى يتوافدون للدفاع عن المنطقة بعد الهجوم العنيف الذي شهدته جبهة ثرة منذ صباح يوم أمس .

وبحسب سكان محليون بمدينة لودر ان انتشار كثيف لاهالي المنطقة في عدة انحاء بالبلدة وكل ذلك بمجهود شخصي فكل مقاتل حمل بندقيته وذخيرته الشخصية وذهب للدفاع عن لودر .

وقالت مصادر محلية في الحزام الامني ببلدة لودر لـ شبوه برس - ان التعزيزات العسكرية التي وعدت بايصالها حكومة الشرعية والمنطقة الرابعة الى بلدة لودر خلال الايام الماضية لم تصل حتى اللحظة الى أيدي المقاتلين من أبناء لودر الجنوبية .

وافادت مصادر قبلية ان مدينة لودر برجالها مستميتون في جبهات القتال وانهم بحاجة الى السلاح والذخيرة والتحليق المباشر لطائران التحالف لقصف اوكار مليشيات الحوثي وانصار صالح واضافوا لقد وصلت تعزيزات الحوثيون الى عقبة ثرة قبل ان تصل تعزيزات التحالف والحكومة الشرعية والمنطقة الرابعة الى لودر وهذا أمر معيب في حقهم فمن المؤسف ان تترك لودر تواجه الموت دون اي اسناد ارضي او جوي عدى الاسلحة الشخصية التي يمتلكها السكان المحليون بالبلدة . وكانت مليشيات الحوثي وانصار صالح قد عززت خلال اليومين الماضيين بمئات الجنود و باسلحة ثقيلة بينها مدرعات وقاذفات صوب عقبة ثرة عبر محافظة البيضاء الشمال

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