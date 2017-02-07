الأمن في زنجبار يداهم أحد المنازل ويضبط متفجرات
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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الثلاثاء 07 فبراير 2017 08:17 صباحاً
تمكنت قوات الأمن التابعة للحزام الأمني بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين من العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات.
وداهمت قوة من الحزام الأمني بقيادة قائد الحزام بزنجبار المقدم محمد العوبان منزل أحد عناصر انصار الشريعة بالمديرية لتعثر على عدد من القذائف والعبوات الناسفة.
وتأتي عملية المداهمة للمنزل والعثور على العبوات الناسفة بعد جهد مخابراتي ومتابعة بذلتها قيادة الحزام الأمني بزنجبار.
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