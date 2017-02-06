منذ
في الذكرى السابعة لوفاة الفنان فيصل علوي..
  من بعد ابو فاطمه ما بيتعب الا المهلا لحج بعد السلا قدش كما اللحد غبراء هكذا خرج بسطاء لحج ينشدون فجيعتهم شعرا في وفاه با عث النهضه الثقا فيه والفنيه في لحج الامير احمد فضل القمندان في النصف الاول من اربعينيات القرن الفارط لم يكن هؤلاء البسطاء يعلمون ان الارض التي ابتلعت
منذ دقيقه
‘‘المنطقة الحرة‘‘ في عدن : الثقب الأسود للنصب والإحتيال والسطو على الأراضي
  لم أجد توصيف دقيق وحقيقي للمنطقة الحرة في عدن غير توصيفها بأنها المنطقة الثغرة الخطيرة ليس إلا ، فعندما تقوم بزيارة للمواقع التي صرفتها المنطقة الحرة منذُ سنوات فلن تشاهد سوى مجموعة من الأسوار الخراسانية الفارغة من الداخل و المهجورة ، يعني كل تلك الاتفاقيات التي وقعت و
منذ دقيقتان
لطفي شطارة : هكذا ستصبح مدينة عدن
  قال سياسي جنوبي ان محافظة عدن قد تصبح في الايام القادمة على شوارع بدون سيارات نتيجة انعدام المشتقات النفطية .   واضاف السياسي والاعلامي الجنوبي لطفي شطارة في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدينة عدن سوف تصبح على شوارع بدون سيارات نتيجة  انعدام المشتقات
منذ 6 دقائق
منير الماوري ومحاولات دس السم في العسل
  كتب الصحفي الشمالي المقيم في واشنطن، منير الماوري، تقريراً مطولاً، في جريدة الشرق الأوسط اللندنية، بتاريخ 2 فبراير 2017، حول ما أسماه (صراع الرفاق الدامي في عدن.. من أول تصفية إلى آخر مذبحة، وان الجنوب كان منطقة شبه مغلقة على الاستخبارات الأميركية)، والذي سعى فيه - من خلال
منذ 8 دقائق
الارشيف يبين ان الجنوب مغبون والواقع يشير ان الجنوب عكس ذلك
  الواقع العربي ما سآوي ومريع  ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على بلاد  العرب قيام اعمال ارهابية من صنع وكالات الاستخبارات المركزية الامريكية (CIA) والموساد واخرها الفعل الارهابي في اللوفر الفرنسي الجمعة الماضية والذي نسب
الرئيسية اخبار المحافظات لطفي شطارة : هكذا ستصبح مدينة عدن
اخبار المحافظات

لطفي شطارة : هكذا ستصبح مدينة عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 06 فبراير 2017 08:06 مساءً

 

قال سياسي جنوبي ان محافظة عدن قد تصبح في الايام القادمة على شوارع بدون سيارات نتيجة انعدام المشتقات النفطية .

 

واضاف السياسي والاعلامي الجنوبي لطفي شطارة في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدينة عدن سوف تصبح على شوارع بدون سيارات نتيجة  انعدام المشتقات النفطية موضحا  اننا اصبحنا نملك محطات بدون وقود .

 

واشار قائلا: مالم يستطيع الانقلابيين فعله في عدن اثناء الحرب عملته الشرعية وقت السلم .

 

وتعاني مدينة عدن من انعدام للمشتقات النفطية حيث يتجمع المئات من السيارات امام المحطات منذ ايام رغم عدم توفر مادتي الديزل والبترول فيها .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة