لطفي شطارة : هكذا ستصبح مدينة عدن

قال سياسي جنوبي ان محافظة عدن قد تصبح في الايام القادمة على شوارع بدون سيارات نتيجة انعدام المشتقات النفطية .

واضاف السياسي والاعلامي الجنوبي لطفي شطارة في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدينة عدن سوف تصبح على شوارع بدون سيارات نتيجة انعدام المشتقات النفطية موضحا اننا اصبحنا نملك محطات بدون وقود .

واشار قائلا: مالم يستطيع الانقلابيين فعله في عدن اثناء الحرب عملته الشرعية وقت السلم .

وتعاني مدينة عدن من انعدام للمشتقات النفطية حيث يتجمع المئات من السيارات امام المحطات منذ ايام رغم عدم توفر مادتي الديزل والبترول فيها .

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