الارشيف يبين ان الجنوب مغبون والواقع يشير ان الجنوب عكس ذلك

الواقع العربي ما سآوي ومريع ويستشف منه ان هناك مخطط استخباري خارجي يعصف ببلاد العرب ويعزز ذلك العدوان على بلاد العرب قيام اعمال ارهابية من صنع وكالات الاستخبارات المركزية الامريكية (CIA) والموساد واخرها الفعل الارهابي في اللوفر الفرنسي الجمعة الماضية والذي نسب لشاب مصري اسمه عبدالله الحمامي..

السيناريو الحالي في اليمن غريب ومريب .. الجنوب يتعرض للعدوان من القوى المتنفذة في الشمال( سلطة حوثيون مدعمون من ايران)..

اضافة الى الغزو من الداخل بفعل اعمال ارهابية ينفذها مرتزقة جنوبيون بمسميات مختلفة توظف الاسلام بريء من كل تلك الاعمال المعادية لله وللرسول وال بيته..

الحكاوي الان تتحدث عن تحرير المخا وباب المندب والبقع في صعدة والحديث عن قوى جنوبية تقوم بأعمال التحرير في محاور مختلفة والسيناريو يحمل مفأجات قد تنتهي بتحرير صنعاء ودخول الرئيس هادي الى صنعاء وسيصبح الحديث عندئدٍ ان الجنوب هو الذي حرر الجنوب من الانفصاليين في حرب صيف1994م وان الجنوب قام هذه المرة بتحرير المناطق الشمالية من الانقلابين وان لفظي الانفصاليين عام1994م وان الانقلابين عام2017م نحتتهما اجهزة استخبارية وقفت وتقف وراء تلك المخططات.

يلاحظ ان الجنوب يظهر مُصاباً بالشيزوفرانيا فهو من ناحية جنوب الارهاب وفق مشيئة تلك القوى الاستخبارية الخارجية الشريرة ويظهر ذو نزعة وحدوية وطنية في عملياته العسكرية الرامية الى تحرير الشمال مع ان الدعوات التي توجهها المنظمة الدولية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى وكل ذلك وفق مشيئة تلك القوى الاسختبارية التي اظهرت الجنوب بمظهر الرذيلة في ان..

الا ان تعامل الجنوب مع الماضي القريب كان تعاملاً مع قوى استبدادية ظالمة وقرصانية مستهترة عصفت بالانسان ونهبت كل موارده ولم يتبقى له شيئاً وارشيف الجنوب حافل بوقائع كلها تراجيدية تمزق نياط القلب وتعري هذا السيناريو الهادف الى الضحك على الذقون الجنوبية في حرب صيف 1994م : حرب الزمرة على الطغمة اليكم عدداً من الوقائع التي رصدها الارشيف الجنوبي:

الخميس25/مارس/2004:

الراحل الكبير هشام باشراحيل يدعوني الى مكتبه وعرفت منه انه مغادر الى صنعاء عصر اليوم للقاء الرئيس ويبذو ان هناك -والكلام لهشام – من يوغر صدر الرئيس..

اواخر ديسمبر2006م: تداول معلومات حول ما بحوزة التالية اسمائهم من مساحات :

مهدي مقولة : 8000000 متراً مربعاً (ثمانية ملايين)

الشيخ ناجي الشايف: 62000متراً مربعاً(اثنان وستون)

سلطان البركاني:70 فداناً = 308000متر مربعاً

تطرقت المعلومات الى ان نصيب اهالي عدن من تلك المساحات التي بحوزة ثلاثة افراد فقط تجعل نصيب اهالي عدن 12*15=180 متراً مربعاً.

29/مارس/2004م:

مجزرة الحصن في محافظة .

17/ديسمبر/2009:

مجزرة المعجلة في محافظة ابين(المحفد)

19/يونيو/2010:

مجزرة الامن السياسي بعدن.

3/اغسطس/2012:

ودون الدخول في تفاصيل التواريخ نذكر بفجائع طالت محافظة عدن ومنها اغتيال محمد عباد الحسيني ويسلم ناصر العمبوري وفي حضرموت اغتالت عصابات صالح العقيد عمر بن فريجان والعقيد عبدالله التميمي ..

لا يعقل ان ينسى الجنوب كل تلك الجرائم وهي اضعاف واضعاف ما ذكرناه لنصف ان الجنوبيين عام2017 وحدويون حتى العظم

اتبعنا على فيسبوك