الرئيس السوداني: نجهز قوات جديدة لإرسالها إلى اليمن

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنَّ بلاده تستعد لإرسال قوات جديدة إلى اليمن.

وقال البشير في مقابلة مع قناة “العربية”، إنَّ “السودان كان يشعر بأن الوضع في اليمن خطرٌ عليه، وعندما انطلقت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضًا توجد قوات سودانية الآن على الأرض في عدن”، مشيرًا إلى أن هناك قوات تُجهَّز لتُنقل إلى السعودية واليمن”.

وحول علاقة بلاده مع السعودية، أكد أن “هناك توافقًا كاملًا في الآراء والمواقف مع السعودية”، مشددًا على أنَّ بلاده “لن تسمح باستغلال أراضيها ضد المملكة”.

وأكد أن “إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجدية في الموضوع”.

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