منذ
تساؤلات حضرمية : أنصار العصبة والإصلاح يقولون الخطر على حضرموت هو من الجنوب وليس الشمال
  أنظروا لعدد الجنوبيين المتواجدين في حضرموت وانظروا لعدد الشماليين   أنظروا لعدد العسكر الجنوبيين المتواجدين في حضرموت وانظروا لعدد العسكر الشماليين المتواجدين في حضرموت   أنظروا لعدد الموظفين الشماليين في المؤسسات الحكومية وانظروا للعدد الموظفين
منذ 6 دقائق
قيادي ميداني بمقاومة كرش ‘‘يرهن‘‘ سلاحه رهنا لتوفير احتياجات أفراده
  قام القيادي الميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة كرش حبيب احمد سالم صباح اليوم الأحد الموافق 5-2-2017م بوضع سلاحه الشخصي كرهن لأحد تجار سوق الربوع تمهيدا لبيعه لسداد مديونية ماتم صرفه على أفراده في جبهة كرش.    وقال القيادي حبيب احمد سالم : أنه أقدم على هذه الخطوة بعد أن
منذ 17 دقيقه
الرئيس السوداني: نجهز قوات جديدة لإرسالها إلى اليمن
  أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنَّ بلاده تستعد لإرسال قوات جديدة إلى اليمن.   وقال البشير في مقابلة مع قناة “العربية”، إنَّ “السودان كان يشعر بأن الوضع في اليمن خطرٌ عليه، وعندما انطلقت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضًا
منذ 21 دقيقه
‘‘كوريا‘‘ غير المسلمة .. تعلم العالم احترام الإسلام
  كتب الدكتور ريتشارد بيرنارد البريطاني- من قناة البي بي سي في مقاله المشهور لماذا أعشق كوريا بينما لا أحب إنجلترا  التي تسري في دمي ..؟   حدث قبل أيام بث حلقة من البرنامج المشهور "ستار كينغ" والذي هو عبارة عن برنامج مواهب يستضاف فيه جميع الموهوبين من جميع أنحاء العالم
منذ 23 دقيقه
أبين العزيزة : أرض الثروة البشرية والغاز والنفط والمعادن *
  لم يخطر على البال أن المساحات المطمورة والمغمورة الممتدة من شرق عدن إلى أبين ربما تختزن موارد كبيرة من الغاز الطبيعي وكذلك من النفط، وأن واحدة من كبريات الشركات العالمية " إيني الإيطالية" وضعت برنامج كامل للتنقيب، لكنها، لسوء الحظ، ما أن بدأت تعمل في تلك المنطقة حتى
الرئيسية اخبار المحافظات الرئيس السوداني: نجهز قوات جديدة لإرسالها إلى اليمن
اخبار المحافظات

الرئيس السوداني: نجهز قوات جديدة لإرسالها إلى اليمن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
الاثنين 06 فبراير 2017 04:40 مساءً

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنَّ بلاده تستعد لإرسال قوات جديدة إلى اليمن.

 

وقال البشير في مقابلة مع قناة “العربية”، إنَّ “السودان كان يشعر بأن الوضع في اليمن خطرٌ عليه، وعندما انطلقت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضًا توجد قوات سودانية الآن على الأرض في عدن”، مشيرًا إلى أن هناك قوات تُجهَّز لتُنقل إلى السعودية واليمن”.

 

وحول علاقة بلاده مع السعودية، أكد أن “هناك توافقًا كاملًا في الآراء والمواقف مع السعودية”، مشددًا على أنَّ بلاده “لن تسمح باستغلال أراضيها ضد المملكة”.

 

وأكد أن “إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجدية في الموضوع”.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة