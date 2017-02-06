الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية الى أسر الشهداء في وادي حضرموت

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات انسانية عاجلة الى أسر الشهداء في وادي حضرموت في بادرة انسانية جديدة اطلقتها الهيئة لمساندة تلك أسر وتخفيف عنهم حدة المعاناة.

وقام وفد الهيئة بزيارة الى عدد من أسر الشهداء في مديرية تريم بوادي حضرموت للتعرف على احتياجاتهم وتأمينها وذلك ضمن الجهود الخيرة التي تقوم بها الهيئة في مناطق حضرموت إسهاما منها في مساعدة هذه الاسر التي فقدت معيلها والوقوف الى جانبها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلاد بسبب الحرب التي فرضها الانقلابيون.

ووزع وفد الهلال الادوية والبطانيات والمواد الغذائية المتنوعة على اسر الشهداء في المديرية.

وأكد عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على الاستمرار بتوزيع هذا المساعدات الإغاثية التي تحمل الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعا أن نتكاتف من اجلهم.. لافتا الى ان هذا الحملة تأتي في أطار تجسيد روح الأخوة والتضامن والوقوف معهم والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأسر.

يذكر أن حملة توزيع المساعدات الإنسانية على أسر الشهداء في حضرموت تهدف الى تلبية كافة الاحتياجات العاجلة والاساسية حيث تضم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس والأدوية.

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