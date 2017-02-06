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اخبار المحافظات

حرم الرئيس علي ناصر محمد : حضرموت حضارة لاتموت

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - القاهرة
الاثنين 06 فبراير 2017 04:25 مساءً

 

كتاب صدر في مارس ٢٠١٦م الطبعة الأولى تأليف الدكتورة المهندسة المعمارية ريم فؤاد عبدالغني ..الناشر دار الفارابي بيروت لبنان

و د.ريم أهتمت بحضارة حضرموت وشمل الكتاب كل المدن والمناطق التي زارتها د.ريم وهي حرم فخامة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ولغة الكتاب سلسلة ووصف جميل ودقيق لكل الأماكن وطابعها الجغرافي والمعماري والحياة العامة .

 

وأفردت لمدينة شبام حضرموت من صفحة ٢١٩ الى صفحة ٢٦٠ مساحة جميلة للوصف المعماري والهندسي والتاريخي وبدأت بقولها : ( يوم جديد في حضرموت ) وقالت : (من بعيد بدت شبام التي لاتشبه الا شبام.. )

كما ألتقت السيد علوي بن سميط ووصفته بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي وأورد جزءا مما ذكرته عنه صفحة ٢٤٥ ( يعلق علوي المزهو بعمارة الأجداد : ( أترين كيف توصلت ناطحات سحاب شبام الطينية منذ قرون الى حلول لعديد من مشاكل هندسة العمارات الحديثة ) وفي صفحة ٢٤٦ ( بحسه الصحفي كان علوي يدرك فضولي كباحثه ويعرف أني لا أقنع قبل التوصل الى اجابات أكيدة فرتب لقاء مع معلم البناء الكهل) .

وسبق أن زارت الدكتورة والمهندسة المعمارية ريم عبدالغني حضرموت منذ ١٩٩٧م وخاصة شبام ولها دراسات عن شبام والمناطق التاريخية الأخرى واستمرت في زياراتها العلمية والبحثية حتى مابعد ٢٠٠٥م كما أصدرت العديد من الكتب الأدبية والمعمارية وهي أستاذة جامعية .

 

 

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