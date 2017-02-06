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‘‘ بن دغر‘‘ : لا وقود لدينا لكهرباء عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 06 فبراير 2017 08:43 صباحاً

 

قال الناطق الرسمي باسم محافظة عدن نزار هيثم أن ادارة رئيس الوزراء بن دغر ابلغتهم بعدم قدرتها عل تزويد المحطات العاملة لكهرباء عدن بالمازوت حاليا وان الحل هو ان يتم اللجوء للتجار الموردين مؤقتآ ريثما تتمكن المصفاه من استيراد وتعبئة خزاناتها لايصال المازوت للمحطات.

جاء ذلك في منشور نشره على صفحته في الفيسبوك اوضح فيه رد إدارة مكتب الوزراء عليهم بعد تواصلهم مع رئاسة الوزراء من أجل التدخل لحل أزمة المشتقات النفطية..

 

وقال هيثم في منشور “قبل ايام استبشرنا خيرآ بما قاله دولة رئيس الوزراء بان الحكومة ستلتزم بتغطية قيمة المازوت والديزل وهذا امر ايجابي لانهاء معاناة المواطن في العاصمة عدن والمحافظات المحررة”

واضاف “للاسف اليوم ابلغناه بوجوب التدخل العاجل و ان مخزون المازوت قد إنتهى من المصفاه بعدما تواصلنا معهم وابلغتنا ادارته ونحن شاكرين لتجاوبهم المستمر معنا انها لن تتمكن من تزويد المحطات العاملة بالمازوت حاليا و الحل الاسعافي ان يتم اللجوء للتجار الموردين مؤقتآ ريثما تتمكن المصفاه من استيراد وتعبئة خزاناتها لايصال المازوت للمحطات”.

 

وختم هيثم بالقول”كاننا في دوامة غامضة لايراد لها ان تنتهي حتى بتدخل الحكومة والرئاسة ،ورغم هذا كلنا ثقة بأن عدن ستنتصر على قوى الظلام”.

 

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