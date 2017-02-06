مليشيات صالح والحوثيين يقصفون مديرية طور الباحة بصواريخ الكاتيوشا

قصفت مساء اليوم الأحد مليشيات صالح والحوثيين الحوثي مديرية طورالباحة م/ لحج بصواريخ الكاتيوشا وسقط أحد الصواريخ في مدرسة حطين بالقرب من مقر السلطة المحلية بمنطقة الشعب ولم يخلف أي اضرار .

وقالت الأنباء نقلا عن مصادر ميدانية ان صواريخ الكاتيوشا التي اطلقته المليشيات تسببت بحالة من الرعب والخوف في نفوس الاطفال وادت الى نزوح بعض الاسر من منطقة البيضاء الحدودية والتي تتعرض للقصف باستمرار .

ويأتي هذا التصعيد الخطير بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة بتحرير العديد من المواقع في منطقة المفاليس مديرية حيفان التي استولت عليها المليشيات ومنها تبة الخزان بوقت سابق.

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